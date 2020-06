Periodista Ariela Cáceres da positivo por COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La periodista de HCH, Ariela Cáceres, informó a través del canal donde labora que dio positivo por la COVID-19.

La periodista manifestó no haber sentido que tenía una temperatura de 40° el día lunes 8 de junio cuando se presentó al canal para iniciar labores.

«Muchas personas han preguntado el porqué de mi ausencia, quiero decirles que lamentablemente el lunes, al momento de llegar a trabajar al canal me tomaron la temperatura y tenía 40°», contó.

Ese mismo día la despacharon para pudiera acudir a un centro asistencial a realizarse la prueba y confirmar si estaba infectada. La tarde del martes recibió el resultado comunicándole esta positiva por la COVID-19.

Al anunciar su estado a compañeros de trabajo, Cáceres les dijo: «No es una noticia fácil que uno reciba, les voy a ser honesta por mi salud, yo inmediatamente pensé en mis hijos, pensé en los hijos de ustedes. Les mandé la información de inmediato al canal».

Ariela Cáceres está en aislamiento domiciliar

Ariela, dijo que de inmediato anunció que era positiva por la COVID-19 a sus compañeros de trabajo con el objetivo que tomen sus precauciones. «Se vino a mi mente mis hijos, mi sobrino, mi mamá, no es algo fácil en realidad y sabemos que le puede pasar a todos, pero uno no espera que le pueda pasar a uno», resaltó.

Por medio de la videollamada que realizó, Ariela Cáceres dijo encontrarse en aislamiento y bajo tratamiento médico para recuperarse de la COVID-19. Asimismo, todos los familiares que viven en su casa permanecen en cuarentena.

«Yo estoy aislada en una habitación de mis casa, tengo desde el día lunes de no ver a mi familia, de no ver a mis hijo y mi esposo. Pucha, mis hijos, los escucho jugando en la casa, es difícil no poder estar con ellos. A ellos se les dijo que me fui a trabajar, que ando en un viaje de trabajo. Mi madre está sumamente preocupada, mi hermana, mi esposo», siguió contando.

Ariela Cáceres afirmó que su familia también acudió a realizarse la prueba de la COVID-19 ayer martes, y están a la espera de recibir los resultados. Deben esperar 24 horas para recibirlos según el laboratorio.

«Quizás a las 5 de la tarde tengamos los resultados de mi familia, ya con esto muchas cosas van a cambiar. La empresa de manera interna ya había informado al personal que soy positiva por COVID-19», señaló la periodista.

