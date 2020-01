Demandan a Ariana Grande por plagiar canción de rapero

REDACCIÓN. Recientemente la cantante estadounidense Ariana Grande, sufrió una demanda por plagiar una canción del genero Rap conocida como Yo need it, I got it.

El cantante que demandó a Grande, es el rapero mejor conocido como Dot, quien aseguró que el tema 7 rings, está armada con tiene varios elementos de su canción Yo need it, I got it.

Cabe destacar que la también actriz lanzó ese sencillo musical en 2019. Sin embargo, en estos primeros días del 2020 el rapero en compañía d su abogado decidieron presentarse a un juzgado de la ciudad de New York para poder hacer un registro de la acusación por plagio.

Dot, presentó dicha denuncia, luego que ambas canciones, tanto la del rapero como la de Ariana Grande pasaron por un análisis musical. Por lo cual dos musicólogos forenses encontraron que al escuchar y comparar ambos temas, estos tenían muchas similitudes.

Lea también: Vestido blanco de Jennifer Aniston se roba las miradas de Brad Pitt

Expertos encontraron que Ariana Grande fraseó partes de la canción de Dot

Respecto a la confirmación del plagio, los expertos indicaron que el tema musical de Ariana Grande contiene líricas muy similares a las del rapero. De esa forma, explicaron que en específico al parte de la canción: “I want it, I got it. I want it, I got it”, que la estrella pop frasea de manera similar al rapero, cuya canción dicta “You need it, I got it. You want it, I got it”.

El rapero también alegó que la canción publicada desde el 2017, se presentó frente a varios ejecutivos de la industria musical, entre ellos estaban el productor Tommy Brown, quien en varias ocasiones ha trabajado con Ariana Grande, trabajo que incluye la canción por la que se generó la demanda.

Este escándalo produjo gran revuelo ya que salió a la luz justo antes de que se desarrollaran la entrega anual de los Premios Grammy, ya que la nación estuvo nominada como Mejor Grabación del Año.