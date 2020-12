Sin dudad alguna, uno de los símbolos que más representa a la Navidad, es el emblemático árbol navideño, el cual adorna millones de casas en todo el mundo.

Desde el primer día de diciembre (algunos no pueden controlar la emoción y lo hacen desde noviembre), las personas sacan su empolvado árbol de la caja y se disponen a llenarlo de una infinidad de adornos.

¿Cuánto mide el árbol de Navidad más grande del mundo?

Hay de todo tipo de árboles para las pascuas, desde sencillos, otros normales, hasta los más estrambóticos.

También varían en su tamaño; algunos no son muy grandes, otros en cambio sí. Pero ¿sabes cuanto mide el árbol de Navidad más grande del mundo?

Piensa bien la respuesta. No, no son ni 20 no 30 metros ¿Lo tienes?.

La estatura correcta del árbol navideño más grande del mundo, son 650 metros de altura y 350 de ancho.

Técnicamente no es un solo árbol, se trata de un árbol sobre miles de árboles. Es una espectacular ilusión que se extiende a lo largo de casi mil metros cuadrados por la ladera del Ingino, en Italia.

Récord Guinness

Los vecinos de esa zona, llevan más de 30 años con esta curiosa tradición, desde 1981,en 1991, el enorme árbol logró entrar al libro de los Récord Guinness.

El gran árbol navideño consta de un total de 950 luces, 1.350 conectores y 7.500 metros de cables.

La tradición, con el tiempo ha cobrado más popularidad, además de atraer a muchísimos turistas y habitantes de zonas vecinas quienes año tras año, se movilizan a admirar el inmenso árbol de Navidad.

Hombre disfrazado difunde el espíritu navideño por las calles de Tokio

Un británico con residencia en Tokio se ha encargado de trasmitir el espíritu navideño de una manera muy singular.

Su nombre es Joseph Tame y tiene un pequeño negocio de producción de medios digitales; por la noche, se viste de árbol de Navidad con luces y adornos incluido y luego se adentra en las calles de la capital de Japón.

«Hay muchas zonas de la ciudad que están bellamente iluminadas con decoraciones de Navidad, pero también hay zonas donde no hay, así que pensé, ¿no sería genial llevar la diversión y la maravilla de estas iluminaciones a esas áreas y difundir la alegría de la Navidad «, le dijo a un reportero de CNN.

