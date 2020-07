APUNTE: FIFA oficializa las fechas para el Mundial de Qatar 2022

QATAR.- El fútbol apenas volvió tras la pandemia de coronavirus con un formato muy atípico y sin público en las gradas.

Sin embargo, se dieron a conocer las fechas en las que se disputará el Mundial de Qatar 2022 que será durante un periodo invernal.

No hay equipos clasificados aún, más que el anfitrión Qatar, no se sabe si Rusia participará o no y no hay fechas de arranque para las Eliminatorias Mundialistas alrededor del mundo.

Aún así, se reveló que Qatar 2022 se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre del año ya mencionado.

La fase de grupos de Qatar 2022

La fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 iniciará el lunes 21 de noviembre, cuando el equipo que se coloque como el A1 se medirá al A2. Ese mismo día se cerrará la primera fecha de actividad del Grupo A y el Grupo B.

Serán 12 días consecutivos en los que habrá actividad de la fase de grupos del Mundial. El 2 de diciembre con actividad del Grupo G y el Grupo H, se terminarán de definir los cruces de Octavos de Final y comenzará la ronda de eliminación directa.

La ronda de eliminación directa

El sábado 3 de diciembre darán inicio los Octavos de Final de Qatar 2022, que se disputarán hasta el martes 6 de diciembre.

Cuatro días consecutivos en los que habrá dos partidos por cada uno, para conocer a los ocho mejores equipos del mundo.

El miércoles 7 y jueves 8 de diciembre serán los primeros días de descanso que habrá en el Mundial de Qatar 2022. Del viernes 9 y al sábado 10 de diciembre se disputarán los Cuartos de Final y otra vez, habrá dos días de descanso.

El martes 13 y el miércoles 14 de diciembre se jugarán las Semifinales para dar otros dos días de descanso. El partido por el tercer lugar será el sábado 17 de diciembre y el domingo 18, se disputará la gran final de la Copa del Mundo.

Las fechas del Mundial de Qatar 2022

Fase de grupos: 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de Final: 3, 4, 5 y 6 de diciembre

Cuartos de Final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Partido por el tercer lugar: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

