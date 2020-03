Apoyo financiero y fiscal pide sector privado ante crisis del COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Serios problemas económicos podría acarrear a las empresas el toque de queda absoluto que decretó ayer lunes el Gobierno en Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca ante la pandemia del COVID-19, así lo estiman representantes de la empresa privada en Honduras.

El empresario está en una disyuntiva ante la indecisión de priorizar las obligaciones financieras, los impuestos del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el pago de salarios, según lo expusieron.

En ese sentido, «Si el Estado no da garantías, tendrá un impacto en la liquidez de las empresas», advirtió Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Medidas económicas ante el COVID-19

Como ya se sabe, el COVID-19 es una pandemia mundial, según lo declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hasta ahora se reportan 181.546 infectados, 7.126 muertos y 78.088 cuadros del virus en todo el mundo.

De manera que, gobiernos extranjeros, además de aplicar medidas preventivas de seguridad en cuanto a salud se refiere, también lo hiceron en el ámbito financiero, en relación a las empresas cuya economía se vería afectada.

Ejemplo de ello es Francia, quien decretó designar 300 millones de euros para el sector empresarial y evitar su declive frente al COVID-19.

El anuncio lo hizo Emmanuel Macron, presidente de esa nación europea, quien agregó que «ninguna de ellas (empresas) debe quebrar debido al coronavirus«.

Suspenden pago de impuestos por COVID-19

Asimismo, Macron informó que el Estado francés asumirá el pago de los créditos bancarios contraídos. También se suspenderá el pago de impuestos y cotizaciones sociales, de las facturas de agua, luz y gas, así como los alquileres.

En relación al rubro del transporte y hotelero, se conoció que deberán brindar sus servicios a favor de las necesidades del esfuerzo sanitario; sin embargo, el Estado también absorverá el pago de los mismos.

¿Y en Honduras?

Durante la última comparecencia que hicieron las autoridades del país, informaron nuevas medidas como el toque de queda absoluto en las ciudades de Tegucigalpa, la Ceiba y Choluteca.

Lo anterior se traduce a que no se permitirá la circulación de personas fuera de sus casas para evitar la propagación del COVID-19. Mientras que las empresas como supermercados, centros comerciales, bancos, tiendas de abstecimientos, gasolineras, entre otras, deberán cerrar por siete días.

Esto, generará un fuerte impacto en la economía, según lo plantearon representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) y de la empresa privada.

En relación a ello, Solórzano dijo en un foro televisivo que «se han planteado también medidas económicas que deben ser adoptados». Pero, «si el empresario no tiene claridad qué hacer para enfrentar sus obligaciones financieras, tributarias y sociales, tendrá que decidir qué pagar, si salarios o cumplirle al banco o al SAR.

Nuevos planteamientos

El representate del Cohep, sostuvo que ayer expusieron una serie de medidas para analizar el entorno económico. «Es necesario que tomemos medidas para estabilizar la economía», ante la crisis generada por el COVID-19, agregó.

Dentro de las citadas medidas laborales incluyeron plantear a su talento humano adelantar los feriados, para que no tener una suspensión de labores más adelante.

«También hablar con los trabajadores y negociar las vacaciones, esto garantiza que el trabajador va a tener empleo e ingresos. No tiene nada que ver con violentar los derechos laborales», explicó.

Por su parte, Rafael Medina, director CCIT, expuso la misma preocupación la reiterar que «una empresa de subsistencia cerrada en una semana, no sobrevive. Lo que se necesita es ayuda».

De esa manera, propuso la aplicación de un paquete de medidas para sobrevivir, porque no habrá empresas que puedan pagar impuestos. «Necesitamos paquetes de ayuda económica», reclamó.

Sumado a ello, exigió créditos más baratos y reducir las tasas de interés, así como los encajes y «las normativas para que no entren a central de riesgo los créditos no cumplidos en 90 días».

Repercusiones que generará COVID-19

Para Medina, si no se toman medidas cuanto antes, los próximosdos años serán muy difíciles, por lo que asegura que la estrategia es «sobrevivir». Además, insistió en que debe haber prolongación de los plazos para pagar los impuestos.

Sobre la posición del Estado, Medina intuyó que «probablemente este diga que no pagar impuestos provocará que no salgan de la crisis, pero llegará un punto que la gente sencillamente no podrá pagar impuestos», advirtió.

Eso sin mencionar que solo en 2019, la empresa privada a penas generó 16 mil empleos, catidad similar logró el sector público.

En sintésis, la empresa privada asegura que se necesita ampliar el flujo de caja y darle liquidez a las finanzas para que las empresas puedan soportar la actual crisis económica a causa del COVID-19.