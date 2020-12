«Apóstol Chago» no asistió a entierro de su hijo; su familia está “indignada”

COLÓN, HONDURAS. Una nueva polémica envuelve al autoproclamado «apóstol», Santiago Zúniga, quién recientemente perdió a un hijo en un trágico accidente de tránsito; a raíz de ello que volvió a estar en la mira. Esta vez, su hija arremetió en su contra y brindó fuertes declaraciones, además de manifestar la indignación de la familia.

En tal sentido, fue la hija del controversial «apóstol Chago«, quien, luego de la muerte de su hermano Esteban Ely Zúniga Morales, acusó a su progenitor, de no haber aportado para los gastos fúnebres.

No obstante, eso no sería lo más «indignante»; en una entrevista a «Las Noticias de Colón«, la joven identificada como Mery Zúniga, reveló que su padre no asistió al sepelio de su hijo. La fémina dejó en claro que habría sido «porque no quiso«.

«Él no fue al entierro, creo que porque no quiso, sus razones Dios las sabe, pero yo personalmente creo que fue porque no quiso asistir», expresó Mery.

Indignación en la familia

Ante el actuar del «apóstol», la familia está indignada, ya que contaban con la presencia del progenitor. «Todos mis hermanos están indignados con él porque no vino (…) él estaba en El Progreso y pudo haber llegado», sostuvo.

Además, agregó que Santiago Zúniga, no colaboró en los gastos fúnebres de su hermano pese a que a través de sus redes sociales, publicó vídeos pidiendo colaboración de sus seguidores.

«Quiero recalcar que él no puso ni un lempira, ni siquiera la presencia de él, menos un lempira (…) entre toda la familia se cubrieron los gastos», dijo.

No obstante, Zúniga no se ha manifestado sobre las declaraciones de su hija; hecho que es bastante inusual, pues el religioso nunca se llama al silencio y es conocido por no quedarse con nada. Por el contrario, sus seguidores destacan que siempre habla «sin pelos en la lengua y arremete contra quien sea».

