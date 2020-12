Apóstol «Chago» arremete contra la Navidad porque es «del diablo»

REDACCIÓN. Una vez más el «apóstol» Santiago Zúniga, más conocido como «Chago», causa polémica en redes sociales. Esta vez, arremetió contra las personas que celebran las fiestas de Navidad.

Llegó la semana navideña y con ella el júbilo por las celebraciones y los alimentos que se consumen en alusión a la fecha. Y, aunque la mayoría de hondureños e incluso alrededor del mundo, realizan celebraciones, hay un pequeño grupo que se abstiene.

¿Por qué? De acuerdo a posturas religiosas, las festividades de Navidad son «paganas» y «no agradan a Dios». Este, habría sido el motivo que enfureció al autodenominado «apóstol» y en un vídeo muestra su rechazo a las celebraciones.

Celebrar Navidad «es del diablo»

«No hable de Cristo si usted está hartándose tamales el 24, uvas, manzanas o cualquier paganismo del diablo», de este modo se expresó el apóstol ante el hecho de consumir esos alimentos que son propios de la época.

Pero la parte curiosa de lo que se escucha en el material audiovisual es que se escuchan voces de personas que secundan lo que el religioso «predica» en un aparente culto, al aire libre.

No obstante, la polémica no se queda ahí. «Yo, si a mí me abrazas, te echo un gargajo en las tapas, basura», expresó el predicador.

Añadió: «A mí me abrazas y me decís feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, yo te echo un gargajo en las tapas y no me castiga Dios».

Arguyó que «la iglesia tiene que marcar la diferencia» y no ser partícipe de ningún tipo de celebraciones que tengan con ver con la Navidad o la bienvenida al Año Nuevo.

De este modo, una vez más el «famoso apóstol» logró captar la atención de sus seguidores en redes sociales, quienes lo habían criticado recientemente por no haber hecho acto de presencia en el funeral de su hijo, según lo reveló una de sus hijas, quien también advirtió hacerle la competencia en redes sociales.

