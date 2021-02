Alba Flores: «Ni me vaya a llamar para pedirme el favor de aplicarle la vacuna»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A través del mecanismo Covax, Honduras espera el primer lote de la vacuna de AstraZeneca en la segunda quincena de febrero y según la ministra de la Secretaría de Salud (SESAL), Alba Consuelo Flores, se respetarán los grupos priorizados sin dar preferencia a nadie.

«Ni me vaya a llamar para pedirme el favor de aplicarle la vacuna porque no lo vamos a hacer. No importa de quién venga, amigos, funcionarios o conocidos«, expresó.

Las declaraciones fueron brindadas en un foro televiso donde habló sobre la llegada de las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. El acceso a las dosis se logró mediante el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Flores aseguró que se va a penalizar a cualquier empleado de la Secretaría de Salud que se preste a sobornos en el proceso.

No llegarán en un solo lote

La ministra aclaró que las 800 mil dosis de la vacuna no van a llegar al país de un solo sino en lotes. Indicó que el primer lote está destinado para que se cumpla con las dos dosis para todo el personal de primera línea, «eso está garantizado».

Seguidamente, entrará el segundo lote que servirá para inocular a los grupos que Salud ha seleccionado; está compuesto por adultos mayores de 60 años, Cruz Roja, Bomberos, Ejército, Medios de Comunicación.

«Todos aquellos que atienden al público o que dan una respuesta inmediata van a ser priorizados. Nosotros ya los tenemos censados, pero no es que las 800 mil dosis llegarán de un solo», recalcó Flores.

Por último, dijo que la vacuna que recibirá el país es la de AstraZeneca y que viene en calidad de donación. Además, que servirá para inmunizar al 20 % de la población, es decir, alrededor de 1.9 millones de personas.

Proceso

Por su parte, la doctora Ilena Moya del Programa Ampliado de Inmunizaciones de Salud, explicó que el proceso que se sigue con las 20 vacunas que maneja el país se seguirá con la del COVID-19. Se recibirá una orden de compra del Fondo Rotatorio y que al mismo tiempo será enviado a Covax.

Al momento de recibir la orden de compra, ya se especifica en ella cuál será fecha de llegada de la vacuna.

«Cuando llegue esa fecha, pues ya se ha mandado la documentación original que necesita la Agencia de Regulación Sanitaria, entonces nosotros le solicitamos a ellos la solicitud de liberación del lote de esa vacuna, sin eso no se permite la salida de la aduana», expuso.

De la misma forma, señaló que ya se están ofertando las vacunas en los establecimientos de Salud. A pesar de los embates de Eta e Iota se logró una cobertura de un 80 %, durante el 2020.

«No es lo ideal, lo ideal es 95 %, pero se pensó que sería aún más bajo, las vacunas se ofertan desde el primer día hábil en todos los establecimientos de salud, los cuales son más de 1,680 establecimientos», detalló.

Regulación

Por su parte, Leonardo Sánchez, director de farmacéuticos de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), explicó que al momento en que el Programa de Inmunización presente la documentación se revisa toda la información técnica del producto.

«Esta documentación lo que contiene es el proceso de fabricación de cada vacuna más un certificado de control de calidad, el cual es emitido por el fabricante», ahondó Sánchez.

Además, dijo que la información se revisa debido a que cada producto es diferente y que ellos se tienen que asegurar que el proceso de embarque sea homogéneo, con calidad y que haya suficiente evidencia de que la vacuna es segura para los ciudadanos.

«Una vez que nosotros recibimos, pues hacemos una documentación, una revisión, revisión de las buenas prácticas de la manufactura del laboratorio y una vez que nosotros tenemos toda esta información, pues nosotros emitimos la autorización para que el producto pueda entrar», continuó explicando. El proceso tiene una duración de al menos 24 horas.

Aduanas

Otro de los panelistas, Juan José Vides, director de la Administración de Aduanas de Honduras, señaló que ellos tendrán toda la documentación 10 días antes de que arribe el avión con las vacunas.

«Vamos a tener todos los documentos, todas las facturas, los permisos no arancelarios, para que al momento en que toque tierra solo permanezca 25 minutos por mucho», detalló.

Asimismo aseguró que se garantizará que esté lista la logística, como ser el transportista con la cadena de frío, y de esa forma garantizar que no se pierda ni una «tan sola vacuna». «Se verificará la autenticidad de las dosis y que las que ingresen al país estén certificadas por la OMS», añadió

Por último, pidió que los hondureños no compren bajo ninguna circunstancia vacunas que vendan por internet, en el mercado negro. «Eso es un delito que puede costarle la vida», advirtió.