Aplazado partido de Serie A de Italia por casos de COVID-19

ITALIA.- El partido de la Serie A previsto el viernes entre el Torino y el Sassuolo fue aplazado debido a los casos de COVID-19 en el club de Turín, anunció este jueves la Liga Italiana de Fútbol.

Este partido de la jornada 24 se ha aplazado al miércoles 17 de marzo, indicó la competición en un comunicado.

El Torino no ha organizado entrenamientos desde el martes debido a los casos de COVID-19 en su su plantilla.

Las autoridades sanitarias locales solicitaron el cierre del centro de entrenamiento del Torino y que los jugadores fueran puestos en aislamiento.

Siete miembros de la plantilla y dos del cuadro técnico del Torino dieron positivo, según varios medios italianos.

El club no ha especificado el número de positivos ni la identidad de los jugadores afectados.

Debido a la imposibilidad de entrenarse, el próximo partido del Torino, previsto el martes en Roma contra la Lazio, está también con riesgo de ser pospuesto.

Jornada 24

Los otros nueve partidos sí se llevarán a cabo este fin de semana y el duelo más atractivo será entre el segundo y el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Sábado 27 de febrero

Spezia vs. Parma – 8:00 am

Bolonia vs. Lazio – 11:00 am

Hellas Verona vs. Juventus – 1:45 pm

Domingo 28 de febrero

Sampdoria vs. Atalanta – 5:30 am

Crotone vs. Cagliari – 8:00 am

Inter vs. Genova – 8:00 am

Udinese vs. Fiorentina – 8:00 am

Napoli vs. Benevento – 11:00 am

Roma vs Milan – 1:45 pm

