Aparece la supuesta «hija perdida» del comediante Eugenio Derbez

Al comediante Eugenio Derbez le salió otra “hija”, y es que por medio de la plataforma TikTok, apareció la usuaria Lupita Medina, quien dejó a todos los internautas sorprendidos por su gran parecido con el también actor.

Todo comenzó cuando la joven hizo un video mencionando que sus amigos le han dicho que tiene un gran parecido con el actor, razón por la que compartió el clip que causó revuelo en las redes sociales.

«Dicen mis amigos que me parezco mucho a Eugenio Derbez», dijo.

En el video se pueden ver varias fotografías de Lupita de niña y de grande, las cuales compara con imágenes de Derbez, sin duda, un parecido que dejó a todos con la boca abierta.

La polémica en esta familia siempre es evidente pues hace unos días se hicieron unas declaraciones en donde las madres de Aislinn y Vadhir dejaron al descubierto que Eugenio dejó a una por la otra.

También, Victoria Ruffo, madre del tercer hijo de Eugenio, José Eduardo, aseguró que ambos famosos no podían ni verse pues las cosas no acabaron bien.

Lea también – México: Eugenio Derbez enfurece a políticos al denunciar carencias en Salud

Eugenio Derbez confiesa a Aislinn que fue una hija no deseada

La actriz Aislinn Derbez se enteró de una fuerte confesión de parte de su padre Eugenio Derbez, pues al parecer no fue planeado, ya que él no quería tener hijos porque no se veía como un padre.

El actor y director, Eugenio Derbez pasó por una etapa de negación cuando supo que se convertiría en padre por primera vez.

Recientemente Aislinn tuvo como invitado a su papá en su podcast que comparte en su canal oficial de Youtube, en donde tocaron temas bastante importantes de su vida.

La actriz y Eugenio Derbez tocaron el tema de la paternidad y dejaron sorprendidos a todos sus seguidores con la impactante respuesta.

El productor confesó a Aislinn que cuando supo que su madre estaba embarazada no le fue nada grata la noticia a tal grado que pensó que su vida se había acabado.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo