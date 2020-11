HONDURAS. El antes y después de la aldea La Reina. Donde antes yacían un montón de bonitas casas, ahora nada más hay escombros. Una imagen comparativa dejó en evidencia cuán destructivo puede ser un derrumbe.

Y es que, ayer miércoles, en horas de la madrugada, la aldea La Reina, ubicada en el municipio de Protección, departamento de Santa Bárbara, quedó bajo un montón de tierra luego de que la montaña colapsara.

En total, según las estimaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), unas 300 viviendas están soterradas y varias más con daños en la infraestructura.

La alcaldesa de este municipio, Teresa Sarmiento Caballero, manifestó que aún falta por evacuar 63 familias y se comunicó con el Gobernador, quien quedó de enviar un helicóptero para realizar las actividades de rescate.

“Estoy consternada por lo que ha pasado en esta comunidad, ver que prácticamente no ha quedo nada de esta comunidad. Me da mucha impotencia total, porque con la naturaleza no podemos hacer nada”, dijo la jefa edilicia a varios medios de comunicación televisivos.

Además, enfatizó estará a la orden de la población para brindar la ayuda que sea necesaria ante esta emergencia.

Durante la noche se escucharon estruendos fuertes de la montaña. La comunidad corrió en la oscuridad de la noche salvando así sus vidas. Al día siguiente, volvieron a la aldea y algunos pudiera recuperar varias pertenencias que quedaron en la superficie.

El derrumbe sucedió producto de las constantes lluvias que azotan la zona occidental de Honduras desde el 1 de noviembre. Dos tormentas tropicales, Eta e Iota, golpearon al país durante el presente mes.

