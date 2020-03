TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras la confirmación de dos casos de COVID-19 en el país, autoridades de Salud exhortan a la población a tomar las adecuadas medidas de prevención.

Una de las acciones necesarias es el uso de gel de manos. No obstante, no cualquier producto de este tipo será eficaz. El grado de alcohol etílico es determinante. Además, ¿Sabía usted que no es un gel antibacterial el oportuno? Debemos buscar uno virucida.

¿Cuánto porcentaje de alcohol hará al producto efectivo?

Ésta es una de las preguntas más comunes, ya que existen miles de geles para limpiar nuestras manos, pero no todos son los más propicios en el marco de un padecimiento como el que recién llegó al país.

Expertos a nivel mundial han coincidido en que el más eficaz en búsqueda de prevenir contagios es el que contiene 70 por ciento de alcohol etílico o isopropílico.

No obstante, no sólo bastará con la utilización de un gel con las condiciones necesarias. Igualmente, la población debe lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día, y no sólo cuando se va a ingerir algún tipo de alimento.

Forma Correcta de usar el gel virucida

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el producto en mención debe colocarse sobre la plenitud de la superficie de las manos y luego, frotar palma con palma y entrelazar los dedos.

Precios

Debido a la determinación de los poderes estatales vía decreto, el valor necesario para adquirir el gel será el siguiente:

26 lempiras costará el recipiente de 60 miligramos. 30 el de 120 miligramos, 50 el de 240, y, el más caro, será el bote de 500 miligramos, con un precio de 80 lempiras.

El galón de alcohol etílico, por su parte, tendrá un costo de L100.

