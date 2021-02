Hondureña revela que policías la agarraron del pelo, la tiraron al suelo y le iban a disparar

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Una hondureña que actualmente reside en Suiza, revivió su pesadilla luego de conocer la historia de la joven Keyla Martínez. La compatriota compartió su historia donde tres agentes policiales querían llevársela sin razón alguna.

La mujer indicó que tras varios años puede contarlo, además que el impulso de darlo a conocer, lo tuvo tras enterarse de lo sucedido con la enfermera, pues ratificó que en ese momento la víctima pudo ser ella.

La hondureña comenzó diciendo que, el hecho que la dejó marcada sucedió hace ocho años, específicamente en el mes de febrero de 2013. «Leyendo las noticias sobre la muerte de Keyla por la policía, me trajo recuerdos de mi historia, muy similar a la de ella», inició diciendo.

En su relato la mujer expresó que ella había quedado con una de sus amigas, que se iría a quedar a su casa. Ellas vivían cerca, y por eso se podía ir caminando, lo que optó por hacer. Sin embargo, manifestó que tuvo que pasar frente a una posta policial, ahí había un «operativo».

«Uno de los policías me empieza a llamar como que si yo fuera una perrita: tsh tsh tita, tsh tsh tita», contó.

Según narró ella seguía caminando, sin hacerle caso, mientras el oficial continuaba llamándola. Pero, en ese momento, la hondureña sintió que la tomaron fuerte del brazo, y escuchó decir:

«Queda detenida por no obedecer a la ley, cuando un policía le habla, usted obedece, métase al carro estará 24 horas detenida”.

Impactada por la acción del policía, la mujer manifestó que sin pensarlo comenzó a gritar a todo pulmón. Sin embargo, la fuerza del oficial era mayor, pues la tomó del cabello y la subió a un carro Toyota Hilux 4×4.

«Yo puse mi pie como de estorbo para que la puerta del carro no cerrara, yo sabía que algo no estaba bien», agregó.

Mientras tanto, el agente trataba de cerrar la puerta, pero ella seguía gritando, esperando que alguien pudiera llegar e involucrarse. «Vino el otro policía y me apuntó con su pistola y me dijo que me callara, sino me dispararía», narró.

En ese momento, apareció otro de los policías y la sacó del vehículo, tratándola de movilizar a la pila del carro. A todo eso, la mujer contó que no dejaba de gritar, y lo peor se cruzaba por su mente.

«Tal vez alguien vendría a rescatarme, o tal vez mi papi escucharía mis gritos», afirmó.

Luego de ello, la hondureña ya tenía a los tres oficiales apuntándole con sus armas. Ella no podía creerlo, y estaba segura que sería su último día de vida. No obstante, algo pasó, y es que, uno de ellos cedió y le dijo a otro: «Ahí déjala vo, vámonos».

«Me agarró del pelo y me tiró al suelo y se fueron», externó. Pasados cinco minutos del hecho, su padre llegó a buscarla, pues alguien le había dicho que estaba en problemas.

«Todos los vecinos se dieron cuenta, pero nadie, nadie salió a defenderme», dijo. Por tanto, ella se pregunta, ¿qué hubiera pasado si se hubiese ido en el carro?.

Al día siguiente, con otro familiar llamó a la posta policial para preguntar qué pasaba, y para constatar si era cierto que había operativos, y toques de queda en la zona. «Me dijeron que no, y que los operativos son (con) más de 5 policías», externó.

Ella relató que una semana después salió en varios periódicos que los policías asignados a esa posta policial, quedaban detenidos por asesinato, violaciones y otros delitos.

«Esa es una de las razones por las que pensaba salir del país», concluyó.

La hondureña es una de muchas mujeres que han tenido acontecimientos con las autoridades policiales. Ella mencionó que, tras años no se atrevía a compartir su historia, por miedo, no obstante, ahora tuvo la valentía, tras conocer la similitud que ocurrió con el caso de Keyla Martínez.

