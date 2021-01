Anillo Periférico: se desata lío entre Marco Tulio Gutiérrez y ciudadano por tierras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un altercado se registró la mañana de este sábado entre un reconocido empresario hondureño y otro ciudadano en el Anillo Periférico de la capital.

El lío entre Marco Tulio Gutiérrez, también dirigente del Motagua, y Bryan Umanzor es por un terreno que está a orilla de calle en la vía previamente mencionada.

El empresario externó que él llegó a «poner orden» dado que le habían quitado la tierra que adquirió hace 16 años. Aseguró que Umanzor se dedica a la expropiación de terrenos y que atentó contra su vida.

«Vine a poner orden. Un señor que se dedica a robar tierras me tiró el carro, casi me mata y me sacó una pistola; ya hay antecedentes», manifestó Gutiérrez.

Además, acusó al ciudadano (a quien dijo no conocer) de vender la parcela «a pedazos» y auguró que después construirán casas que posteriormente serán habitadas y le será más difícil el proceso para sacar a los supuestos invasores.

Asimismo, relató que hoy llegó al lugar en compañía de una empresa de seguridad que se dedica a proteger su propiedad; describió que su propósito era hacer una medición de la tierra y cercar su parte.

Minutos después, Gutiérrez apuntó que no recuerda a quién le compró el terreno, pero que está en las escrituras. Sin embargo, al momento de esta aseveración, dijo que lo adquirió en 2011, contrastando su versión inicial, donde decía que fue hace 16 años.

Le puede interesar – Caso Astropharma: declaran inocentes a Lena Gutiérrez y su familia

La otra «cara» de la historia

Umanzor también compartió su versión de los hechos. Explicó que Gutiérrez arribó a la escena de forma abrupta y le botó un portón. Seguido, supuestamente, sacó al guardia a la fuerza y le hizo dos disparos para amedrentarlo.

Después, al parecer tiró por los suelos la casa de madera donde vivía el celador y escondió el arma; «me amenazó de muerte«, acotó Umanzor.

Igualmente, el hombre historió que él afrontó una querella por parte de Gutiérrez y su cuerpo de abogados, pero salió vencedor. Afirmó que ya tiene una denuncia contra el empresario y que ahora agregará una más por la tentativa de homicidio contra el guardia, cuyo nombre es Christian Amador.

Por el mismo lado, Umanzor comentó que él compró el predio a la Inmobiliaria «Rosita» y que lo hizo por 12 millones. Incluso, dijo con firmeza que se trata de una manzana de tierra.

Por último, el sujeto lanzó una advertencia. Expresó que él quiere arreglar el asunto por las buenas pero, si no se puede, lo hará por las malas. «Si la Policía no actúa, toca defenderme a mí», enfatizó.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn