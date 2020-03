Angie Flores: «Tengo en mente crear cosas nuevas, algo que no se haya visto»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Cientos de capitalinos recibieron a «La Reina de Honduras», Angie Flores, este sábado en horas de la tarde, quien respondió a través de conferencia de prensa, aspectos de su vida, su estancia en La Academia y que será de su carrera, entre muchas cosas más.

Primeramente, Angie saludó a los medios presentes, y manifestó estar feliz por llegar a su país, ya que ansiaba compartir su experiencia en el reality show «La Academia». Misma que catalogó como muy bonita e interesante.

«Estoy muy alegre, y muy contenta de estar aquí con todos ustedes, compartiendo este momento muy especial. Ya ansiaba venir a Honduras y compartir mi experiencia en La Academia, muy bonita y muy interesante».

En ese sentido, la artista hondureña señaló que es honor y un privilegio que miles de personas tanto en Honduras y en el extranjero, la sigan en sus redes. Pero, explicó que desea hacer las cosas correctamente.

«Siempre tratar de ser la mejor, pero en el sentido de ser correcta y hacer las cosas correctamente. Mi mamá me enseño que siempre tengo que poner a Dios en todo momento», recalcó.

Seguidamente, agradeció a todas las personas que la siguen y por el gran apoyo que le dieron desde que inició su participación en reality show en tierras aztecas.

Proyectos y gira internacional

Entre tanto, Angie reveló que uno sus primeros proyectos es una gira con los demás participantes de La Academia, décimosegunda generación, ya que recientemente se encontraba mal de salud y debe recuperarse.

«Nosotros vamos a tener una gira, es el tour de La Academia. Estamos muy contentos de que ya inicie, porque queremos compartir con ustedes ese momento tan especial».

En cuanto a si el reality show le ha ofrecido grabar un disco, Flores aclaró que primero será el tour. Por lo cual, después que termine el mismo, empezará con su carrera artística.

«Por los momentos, todavía no se me ha hecho la iniciación de mi proceso en mi carrera, ya que primero vamos iniciar con el tour. Luego que acabe el tour, vamos iniciar con mi carrera individual, primero Dios».

Cambios en su vida personal y profesional

De manera similar, Angie recordó que el reality show cambio su vida, y le hizo vencer sus miedos, dándole confianza y logrando ser alguien en la vida.

«Lo que cambio en mi fue el ya no merecimiento, ya que como ustedes saben, mi historia era una niña muy tímida, muy miedosa, que no confiaba en si misma, que se quedaba con lo que le decían la gente de que no iba hacer nada en la vida», recordó.

«La Reina de Honduras«, señaló que gracias a su estancia en La Academia ahora tiene otra pensamiento, reconociendo que lo que tiene, es porque se lo ha ganado y lo ha merecido.

A la vez, Flores indicó que le gustaría colaborar con los demás artistas hondureños como Pilo Tejeda. Esto, porque en el país hay talento para triunfar.

«Realmente tenemos mucho talento en Honduras, sería muy bueno explotarlo y que sea conocido. Que vean que los hondureños si tenemos talento y podemos triunfar», recalcó.

Angie: La niña miedosa, ahora es toda una mujer triunfadora

Mientras tanto, «La Reina de Honduras«, apuntó que sus directores en La Academia, Héctor Martínez y Arturo López Gavito le ayudaron a crecer y ser mejor persona, donde aprendió a trabajar para triunfar y alcanzar sus sueños.

«A mi me enseñaron que hay dos cosas: el trabajo o el drama, yo elegí el trabajo. Demostrar que los catrachos no somos de drama o de sufrimiento, sino guerreros que realmente podemos triunfar y alcanzar nuestros sueños».

Nuevamente, Angie reiteró que realizará su carrera artística en México, debido a los consejos de sus maestros. Además, mencionó cuales fueron sus motivos para ingresar a La Academia.

«Mi mamá siempre ha sido una mujer muy guerrera, de una mentalidad de que no hay que pensar en chiquito, sino en grande, me motivo mi gente».

Angie Flores desea hacer algo nuevo

«Siempre me ha gustado pensar en cosas diferentes, marcar la diferencia. Es que si se podría mezclar un poco de música colaborando con artistas hondureños, crear cosas nuevas, algo que no se haya visto es lo que tengo en mente», sostuvo. ¿