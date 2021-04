¿Se retira de la música? Angie confiesa que se sometió a una operación de garganta

REDACCIÓN. La cantante hondureña Angie Flores, quien se volvió famosa luego de haber participado en el concurso internacional “La Academia” en el 2019, reapareció en sus redes sociales, luego de varios meses de ausencia.

¿Se retira de la música? Angie Flores confiesa que se sometió a una operación de garganta

La compatriota utilizó Instagram para realizar un “live”, una opción de la plataforma que permite que pueda interactuar con sus seguidores en vivo.

¿Qué le pasó?

La cantante platicó con sus fans por más de 40 minutos y al mismo tiempo respondió algunas preguntas que le hicieron sus fanáticos.

“Sé que tengo que aclarar muchas cosas y sé que quieren saber muchas cosas que todavía están en duda, y pues para eso estoy aquí… necesito aclararles muchas cosas, así que pregunten”, dijo Flores.

La artista empezó por agradecer a sus miles de seguidores, por estar pendiente de ella, y les confesó que su ausencia se debió a serios problemas de salud.

Retiro temporal

Flores relató que tuvo que someterse a una operación de garganta, pero que todo salió bien. También, anunció que por los momentos no podrá seguir con su carrera musical.

“Por los momentos no debo bailar, ni cantar mucho, ando con ronquera…”, expresó la artista catracha.

Ella dejó claro que no le gusta para nada el negativismo, y que a ella solo le gusta y le encanta transmitir pensamientos positivos.

Cancelación de su contrato

Uno de los seguidores de Angie Flores le preguntó si a ella la empresa Tv Azteca le había cancelado su contrato musical. Algo que pasó con varios de sus excompañeros, según medios internacionales. Sin embargo, la joven no confirmó o negó si eso era cierto.

«Ah sí, yo vi que varios de ustedes me habían etiquetado sobre que algunos de mis excompañeros habían hablado acerca de la cancelación del contrato, pero nada, a mí no me han hablado, pues… sigo esperando», concluyó la hondureña.

