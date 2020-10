VÍDEO| Angie Flores rompe en llanto en un live: «Hacen acusaciones falsas»

En una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, Angie Flores sorprendió a sus fans, puesto que rompió en llanto y habló de muchas cosas que están pasando en su vida, que muy pocos conocen.

«Yo me encuentro mal de salud y ya estaba acostada, son tantas cosas que están pasando. No sé por qué, tal vez cuando esté más grande lo entienda, pero en vista del post que hizo mi amigo David Villanueva, y a raíz de los comentarios negativos que se han estado dando, quiero aclarar», inició diciendo la hondureña.

«Número uno, amo tanto a mis angielivers, como ustedes no tienen idea, a mis angielivers de corazón», aseguró.

Pidió a sus fans de corazón dejar de hacer acusaciones falsas en contra de su familia. Aseguró que ella no le faltaría el respeto a su familia, ni a «mis angielovers, ni a nadie».

«No me meto con nadie, no me gustan los problemas. Me gusta ser todo amor con las personas», expresó Angie Flores.

«Número dos, desde que regresé a Honduras, ustedes mis fans saben el montón de problemas que he tenido con mis redes y créanme que en eso he estado. Y créanme que es más de una cosa lo que me toca hacer al día. Por eso voy a crear mi canal de YouTube para subir cosas», añadió.

No son Angielovers

Además, la cantante hondureña se mostró conmovida y dijo que le duele leer comentarios negativos en su contra o de su familia. Volvió a aclarar que ella no se meten con nadie.

Entre lágrimas, Flores dijo que todos los que hacen acusaciones falsas en su contra o de su familia no son «mis angielovers».

«Nosotros no le hemos hecho nada a la gente. Ustedes saben que somos todo amor. Hacen muchas acusaciones falsas y le dicen muchas cosas feas a mi madre y a mi padre, que me duelen muchísimo», dijo la joven artista.

Tras el en vivo, varios de sus seguidores se mostraron preocupados y dejaron sus mensajes apoyo a Angie Flores. «Tú eres una princesa guerrera que nadie apague tu luz 🙂 Dios está contigo. Mi oración por ti», comentó @fernaranjooo.

Una de sus seguidoras publicó: «Aclara las cosas. ¿Qué pasó? Nos tienen confundidos, tanto que te apoyamos, no al silencio, si Dios está contigo quien contra ti».

Hay que recordar, que Angie Flores, días estrenó el tema musical Rewind, durante

un concierto virtual organizado por La Academia.

