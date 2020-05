Ángel Comizzo explota tras la mudanza del Morelia a Mazatlán

Exjugadores y exentrenadores han alzado su voz de protesta por el cambio de Monarcas Morelia. Uno de ellos es Ángel Comizzo, que no se guardó nada y aseguró que los dueños le faltaron el respeto a los aficionados michoacanos.

Y es que el inminente cambio de sede de Monarcas Morelia, y la posible venta del club, no solo ha generado que los hinchas del equipo mexicano protesten en las calles durante la pandemia por el nuevo coronavirus.

«Morelia es una parte muy importante en mi vida deportiva, en mi vida como persona, tengo muchos amigos en Morelia, gente que quiero y me quiere mucho. No voy a ser tan político. Yo creo que los dueños se cagaron en la gente, se cagaron en la hinchada, no les importó nada», dijo el técnico de Universitario de Deportes a Fox Sports.

Comizzo defendió el arco del Monarcas Morelia entre 1999 y 2001 y conquistó el título de la Liga en 2000. Además, dirigió al equipo entre 2015 y 2016.

«Ellos (dueños) manejan su dinero como quieren, pero aquí hay más de 50 años de historia. Se han olvidado de Cholita, una hincha que salía con nosotros en la cancha. Se han olvidado de un hombre que usaba un sombrero grande. Los dueños se han cagado en la gente», añadió.

La semana pasada, el peruano Raúl Ruidíaz, que también militó en Monarcas Morelia también se pronunció sobre el traspaso del club a Sinaloa.

‘Fantasma’ Figueroa asegura que Morelia no se quedará sin equipo en Primera División

El máximo goleador de la institución purépecha también habló en torno a esta posible desaparición. Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa aseguró que en conjunto con otros cuatro históricos del club se están dando a la tarea de hacerle entender a los directivos que piensen la decisión final.

«Somos cinco exjugadores que tenemos un grupo de WhatsApp. A través de este grupo estamos tratando de hacer algo, mientras que se haga oficial, hay que tener paciencia y esa pequeña ilusión para que podamos seguir contando con un equipo de Primera División, ya después los cinco jugadores en conjunto daremos información más exacta y certera. Morelia no se va a quedar sin equipo, eso se los puedo asegurar», expresó.

También comentó que la plaza de Michoacán es una de las mejores del país, ya que cuenta con una de las mejores aficiones en el balompié azteca:

«Tengo la piel chinita en las últimas horas, Morelia es una de las ciudades con más fanatismo y en los días que han estado pasando nos llevan a la situación que no hay vuelta atrás. Lo que más nos duele es la forma que se está dando, sin un comunicado ni nada, tenemos muchas dudas y eso nos tiene con mucha tristeza», cerró.

¿Roger Federer mejor pagado que Messi o CR7?