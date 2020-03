Andrés Cantor: «Si ombe, cómo no va a salir de esta querido Chelato»

REDACCIÓN. El famoso narrador argentino de la cadena internacional Telemundo, Andrés Cantor, recordó al maestro Chelato con un Throwback Thursday (TBT) en su cuenta oficial de Facebook.

El entrenador mundialista José de la Paz Herrera permanece interno en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) desde el pasado jueves 27 de febrero.

En ese sentido, el periodista deportivo aprovechó la etiqueta (TBT) para recordar con unas palabras muy dedicadas al único entrenador hondureño mundialista.

Mensaje de Andrés Cantor

Aprovechando este #TBT de Titulares Telemundo dejo el siguiente mensaje por acá:

Chelato Uclés la viene peleando desde hace rato, y de esta también va a salir, estoy seguro. José de La Paz Herrera es sinónimo del fútbol hondureño, no porque los clasificó a España 1982 si no porque fue un adelantado a su época, a sus contemporáneos. Estudioso, meticuloso, dio su vida por el fútbol catracho. Pudo haber tenido detractores, claro, porque este deporte es así. Si los tiene Messi cómo no los va a tener él. Pero antes de que muchos otros muy buenos futbolistas hondureños se hicieran famosos y se hablara de ellos, Chelato en una era sin redes sociales, ni tecnología al alcance, y apenas con una señal de TV, puso en el mapa a Honduras. Mucho tuvo que ver esa extraordinaria camada de mundialistas, pero él siempre estuvo a la vanguardia del fútbol catracho. Con su estilo, a su manera, con sus convicciones y con su constante preparación. Como no va salir de esta. Si ‘ombe, como no vas a salir de esta querido Chelato.

Chelato sigue evolucionando

Por otra parte, la hermana de Chelato, Socorro Herrera, reveló esta mañana que el maestro de maestros sigue mejorando y avanzando positivamente en su recuperación.

«Sigue evolucionando, ya mueve su cara, los ojos, la boca, está presentando bastante movimiento, Gracias a Dios. Estamos esperando las próximas horas para ver si le pueden quitar los tubos, pero todo depende de los médicos», armó.

Los médicos determinarán mañana viernes si proceden a desentubar al profe José de la Paz Herrera. «De lo contrario, habrá que seguir esperando», contó Socorro.