En Olimpia hemos visto caras nuevas en sus entrenamientos; y es que 5 jugadores de sus reservas han sido ascendidos al conjunto merengue y en Cronómetro te presentaremos a uno de ellos.

André Daniel Orellana de 18 años de edad es uno de los jugadores que se sumó al equipo merengue, procedente de las reservas del Olimpia y jugador de la Selección Nacional sub 20 es una de las caras nuevas que veremos este torneo.

Orellana juega en las reservas de Olimpia desde sus 16 años y ha pasado por el proceso sub 15, sub 17 y ahora sub 20 de la Selección Nacional.

Viene desde el Progreso, Yoro a cumplir una de sus tantas metas, se vino hasta Tegucigalpa y ahí sin su familia reside en la sede del club merengue.

El defensor aspira a grandes cosas en su vida y es que además del fútbol quiere estudiar en la Universidad la carrera de Derecho, en sus tiempos libres también a Orellana le gusta hacer bastante ejercicio.

Desde pequeño siempre le ha gustado el Olimpia y el Real Madrid de España, y uno de los jugadores que más admira es al legionario y capitán de la «H» Maynor Figueroa.

Es sobrino de un jugador del Olimpia…

Una de las curiosidades que se pueden encontrar en esta nueva incorporación del equipo merengue, es que el juvenil tiene un familiar en el esquema titular de «pedrito» Troglio.

Se trata nada más y nada menos que de Jhonny Leverón; si, el aguerrido defensa central del equipo merengue es tío de André.

