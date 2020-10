HONDURAS. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, y recientemente se llevó a cabo el último debate entre los dos cotendientes, el actual gobernante Donald Trump, y el exvicepresidente, Joe Biden.

Cabe indicar que el evento tuvo lugar en la universidad de Belmong en Nashville, en el estado sureño de Tennessee.

El formato que se siguió en el evento fue el mismo que el del primero. Este se dividió en seis segmentos de 15 minutos cada uno. Los temas abordados son: la pandemia de COVID-19; familias estadounidenses; conflictos raciales; cambio climático; seguridad nacional; y las habilidades de liderazgo.

Cabe indicar que el enfrentamiento verbal entre los dos contendientes a la silla presidencial, tuvo varios episodios para recordar. Sin embargo, primaron las acusaciones criminales y corrupción entre ambos.

Pero, ¿quién salió mejor librado al concluir los debates?, ¿qué futuro deparan de cara al evento electoral del próximo 3 de noviembre? Y el análisis lleva a preguntar, qué panorama es más conveniente a Honduras.

Analistas: Biden lleva leve ventaja sobre Trump

Para ello, Diario TIEMPO Digital contactó al experto en asuntos internacionales Graco Pérez, y al excanciller de la República, Milton Jimenez Puerto. Ambos coinciden que de las propuestas, la de Joe Biden parece ser la que lleva una leve ventaja.

En primera instancia, Pérez indicó que en cuanto a propuestas, el primer debate entre el republicano y el demócrata no fue tan enriquecedor. Sostuvo que los dos se centraron en ver quien podía manejar mejor, la situación de las acusaciones.

Pero, considera que la forma en que se manejo el segundo y último careo, permitió escuchar más propuestas. Al mismo tiempo, consideró que Biden usó buena defensa ante las acusaciones de Trump, sobre que por qué hasta hoy quiere hacer cambios, siendo que ya fue vicepresidente durante 8 años.

El demócrata respondió que en efecto, él solo era el segundo en sucesión, más no tomaba las decisiones. De ello, se encargaba el exmandatario Barack Obama, antecesor de Trump.

Graco Pérez: Para Honduras, triunfo de Biden sería un cambio

En cuanto a qué panorama le favorece Honduras, Graco Pérez sostuvo que independientemente quién gane, el país debería tener una propia política exterior. Sin embargo, sostiene que el gobierno «ya debería estar haciendo lobby» con cualquiera de los dos candidatos.

Aunque, a su criterio, si Donald Trump gana, no sería mucho el cambio para el país cinco estrellas. Eso, porque el republicano estaría logrando una reelección y ya no puede aspirar a un período más, razón por la cual no le interesaría el apoyo de Honduras.

Pero, de ganar Biden, la situación sería un poco diferente. En primer lugar, porque ofrece un cambio radical, relacionado a como se está desarrollando la administración Trump. Máxime en materia migratoria, un tema bastante importante para el país. «Habría una posibilidad de establecer una relación diferente», recalcó.

Milton Jiménez: Propuesta de Biden es más convincente y beneficiosa para migrantes

Por su parte, el abogado Milton Jiménez, detalló que hasta el momento, es más convincente lo propuesto por el candidato demócrata. Tanto a nivel económico como social. Además, calificó el actuar de la administración Trump como «bastante racista».

A su vez, fue claro al decir, que para los latinos o descendientes de latinoamericanos en Estados Unidos, el discurso más convincente es el de Joe Biden. «Trump ha manifestado y apoyado una política, discriminatoria y persecutoria, al haber penalizado la migración ilegal», enfatizó.

Puerto aseguró que para un país como Honduras, que el mensaje de Biden es más conveniente, específicamente, el tema migratorio. A su criterio, las personas buscan irse al país del norte, ante la falta de oportunidades.

Agregó, que en Honduras, «la administración actual es un fracaso y resaltan la violencia y la corrupción». Razones favorables para la migración irregular de los hondureños que buscan mejores derroteros, sostuvo.

Finalmente, instó a los hondureños que radican en Estados Unidos y que pueden ejercer el sufragio, a que analicen muy bien su intención de voto. «Son los demócratas, particularmente, el programa que ha propuesto Biden, lo que beneficie más a la población migrante», concluyó.