REDACCIÓN. Lluvia de criticas por parte de los internautas recibió la presentadora de farándula de «Que Viva la Vida» Anahí Pérez ante la vestimenta que lució durante el programa del martes.

Lla presentara lució un vestido largo color aqua azul, al cual acompañó con una chamara de jeans. Los usuarios de redes no la perdonaron por su atuendo y arremetieron contra la también esposa del diputado nacionalista y comediante Joshe Villanueva.

Uno de los internautas manifestó que Pérez necesita un asesor de moda «Porque se viste muy mal. Una presentadora debe de tener claro que es una imagen pública«.

De su lado, una joven comentó que se «mira fatal» para ser la esposa de un diputado. «Se viste horrenda, creo que en el bulto hay mejores prendas y super baratas«, agregó.

Asimismo, una segunda mujer opinó que «a mí no me gusta ser fijada, pero qué super mal vestida. Ni regalada me pondría algo así». Y también, un usuario dijo que la presentadora no tiene gusto para vestirse, sino «solo para el chisme».

A la defensa

Pero no todos los comentarios fueron malos. Una de las seguidoras de la pagina oficial del programa salió a la defensa de la presentadora y dijo que ella no tiene por qué darle gusto a todos.

«A ella le gusta vestirse así, y ella es bella tal como es. No tiene por qué darle gusto a todos si ella se siente bien déjela. Si tú no puedes comprar, no critiques. Con todo respeto, pero indigna que entre nosotras nos critiquemos«, manifestó.

