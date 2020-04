El mito del Príncipe Azul es muy parecido al de la media naranja. Ese Príncipe Azul que tanto hemos visto en las películas y en el cine ha hecho bastante daño a nuestros sentimientos y al amor en general.

Es decir, es pensar que una persona va a venir a tu vida para resolver todos tus problemas y hacerte feliz, dar sentido a tu vida olvidándote de ese potencial nuestro que está dentro. Ponemos todas nuestras expectativas en una persona y, cuando esa relación de pareja no funciona, nos sentimos decepcionados y frustrados.

Además, hay que tener en cuenta que debido a esas grandes expectativas, nos perdemos muchas relaciones personales que no tienen por qué convertirse en una pareja. Hay personas que llegan a nuestra vida que tienen cosas que aportar y no les damos la libertad de ser cualquier cosa que no sea una pareja.

«Perdemos muchas relaciones porque, a veces, no es como nosotros queremos. Y como es así, la pongo en el cajón de las decepciones», según indica la coach.

Y ahora que ya sabes por qué no debes esperar a una media naranja, es hora de amarte a ti misma y de tener una relación de pareja sana, estable y duradera, ¿no crees?