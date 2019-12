AMDC: Personas que deseen quemar monigotes deben sacar permiso

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Al menos 72 horas tienen las personas que deseen quemar monigotes con pólvora para solicitar un permiso ante la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), según informó ayer el capitán Saúl Vásquez, sub-jefe de operaciones del Juzgado de Policía Municipal.

De acuerdo a Vásquez, la ordenanza emitida por la AMDC lo que especifica es que para el cierre de este fin de año lo que está prohibido es la pólvora y no los monigotes (años viejos como popularmente se le conoce).

“La pólvora que está adentro de estos monigotes si está prohibido. Nosotros lo único que hacemos es el decomiso de la pólvora y no de los monigotes. La ordenanza ya especifica en sus artículos que la pólvora está prohibida en el DC”, aclaró el funcionario municipal.

En ese sentido, explicó que en conjunto con la Policía Nacional realizan diferentes operativos para verificar si estos monigotes están rellenos de artefactos elaborados a base de pólvora.

“Si tienen pólvora esta si va hacer decomisada, pero en sí el monigote no está prohibido. Si no tiene pólvora no hay ningún problema. Nosotros nos enfocamos únicamente en el decomiso de la polvera”, reiteró.

A efecto de eso, explicó que el equipo que trabaja en conjunto ya se desplaza por las calles de los barrios y colonias del Distrito Central para evitar la venta de pólvora.

Multa para los que vende pólvora oscila entre los L.5 mil y L.60 mil

De ese modo, recordó a todos los productores y comerciantes que se dedican a la venta de pólvora, que la multa oscila entre los cinco mil y sesenta mil lempiras. O en caso contrario, un trabajo comunitario que lo indica la gerencia de Desarrollo Humano.

“Nosotros como alcaldía municipal hacemos en conjunto los operativos con la Policía Nacional, MP, Dinaf, y varias gerencias de la AMDC hacen los decomisos en barrios y colonias de la capital”, enfatizó.

Vásquez, indicó que todas aquellas personas que quieran realizar eventos donde se incluya la quema de monigotes con pólvora, deben abocarse a la alcaldía.

“La ordenanza dice en sus artículos que tienen que ver toda la seguridad, pero si están justificados a sacar un permiso para ver que evento se va a realizar con pólvora”, puntualizó.

Por su parte, pobladores que se dedican a la elaboración de monigotes con pólvora, calificaron la medida adoptada por la AMDC como “algo absurdo”.

“¿Por qué no lo hicieron desde principios de diciembre? Nosotros nos hubiésemos preparado para esa situación y solicitar el permiso. Yo lo veo absurdo por lo que creo que deberían considerarlo para el próximo año, así como lo quieren hacer ahora”, dijo uno de los elaboradores de monigotes identificado como Luis.

En ese sentido, aseguró que ellos respetan la prohibición de la pólvora. Por lo cual, los monigotes para el cierre del presente año los elaboran a base de gasolina y tiner.

“No vamos a dejar de hacer la tradición porque no haya pólvora, igual la gente siempre viene y ver la quema del mismo”, afirmó.

Elaboradores de monigotes no solicitarán permiso

Otro poblador de la colonia El Pedregal de Comayagüela, identificado como Beto, expresó que la elaboración de monigotes, es una tradición que sirve para representar todo lo que pasó en el año.

“Nos dedicamos a elaborar monigotes para despedir el año viejo. Es una diversión y tradición para el pueblo. La ordenanza de la AMDC no es justa”, indicó el ciudadano.

Asimismo, explicó que la quema de monigotes es una actividad para adultos que no incluye la participación de menores de edad.

“El monigote es una estructura elaborada con papel y tubos PVC, por lo que este año no incluiremos pólvora pesada. No creo solicitar el permiso porque es una diversión de los hondureños”, aseveró Beto.