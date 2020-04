AMDC decreta «Ley seca» a partir del viernes Santo

TEGUCIGALPA-HONDURAS. “Ley seca” decretó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), para el Distrito Central a partir del próximo viernes Santo hasta el próximo lunes 13 de abril, esto en el marco de la celebración de la Semana Santa que se festeja cada año en el país.

Asimismo, dicha disposición se acató en base a la emergencia que se vive en el país por la propagación del virus COVID-19.

En ese sentido, la Corporación Municipal bajo el Acta No.009 de fecha 14 de marzo de 2018, decretó lo siguiente:

“Queda terminantemente prohibido el consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos, así como su venta y distribución en la zona urbana y aldeas de esta jurisdicción del Municipio del Distrito Central. Esta disposición se aplicará el viernes santo a partir de las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del sábado y el domingo de resurrección a partir de las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del lunes”.

De ese modo, la AMDC advirtió que el incumplimiento a lo dispuesto anteriormente se sancionará con una multa entre 5,000 lempiras hasta 15,000 cada vez que se apremie a un negocio. Lo anterior, se aplicará sin perjuicio de que la autoridad competente proceda al cierre del establecimiento y al decomiso del producto.

“El departamento Municipal de Justicia vigilará el estricto cumplimiento de dicha disposición. Y también aplicacarán las respectivas sanciones en caso de infracción”, aseguró la AMDC en su comunicado.

Semana Santa: Horarios de las misas; serán televisadas

Debido al COVID-19, las actividades católicas de la celebración de Semana Santa 2020, no se desarrollarán como lo dicta la tradición. Esto porque se debe evitar la aglomeración de personas.

En ese sentido, las actividades progamadas se harán de forma televisadas para que los feligreses sigan las mismas desde su casas.

Tiempo Digital le detalla los horarios de las misas y otras actividades católicas a desarrollarse durante la Semana Mayor. Dichos horarios son según lo establecieron las autoridades eclesiásticas del país.