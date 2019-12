AMDC anuncia construcción de represa en la zona central

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), anunciaron la construcción de una represa en el sector de San Juan y Jacaleapa.

Por medio de un comunicado, la AMDC realizó el aviso. Además, invitaron a las empresas constructoras a realizar cotizaciones para para ejecutar el proyecto.

A su vez, «el financiamiento para la realización del presente proyecto proviene de fondos municipales y se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento», reza el comunicado.

Asimismo, las empresas aspirantes tendrán que pagar 500 lempiras que no son reembolsables, para participar del concurso.

Del mismo modo, la Alcaldía señaló que si las empresas no cumplen con los requisitos o no presentan los documentos, no recibirán información sobre la licitación.

Aviso íntegro de la AMDC

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

REPÚBLICA DE HONDURAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

LPuNo-03-AMDC-85-2019

Proyecto:

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA EN LA CUENCA DE LOS RÍOS SAN JOSÉ Y JACALEAPA

Código No. 2635

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Constructoras, legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar ofertas en sobre sellado para la ejecución del proyecto arriba mencionado. El financiamiento para la realización del presente proyecto proviene de fondos municipales. Y se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Los interesados en participar podrán examinar los documentos de la licitación en la página web: www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos de licitación, debiendo confirmar mediante nota escrita su participación y ser inscritos en el registro oficial de participantes del proceso. Previo pago no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con depósito a la cuenta No. 01-201-316404, del Banco FICOHSA (recibo de pago que deberá ir acompañado con la solicitud de participación en el proceso); dicha solicitud deberá contener información de teléfonos, correo electrónico y dirección de él o (los) contacto(s) donde desean que se les haga llegar la información y que deberá ser enviada y entregada en su momento por la Gerencia de Licitaciones, y Adquisiciones, ubicada en el primer piso del Edificio Ejecutivo de la AMDC., frente al Hospital Viera, Ave. Colón, barrio el Centro de Tegucigalpa. M.D.C., Teléfono No.2222-0870 o al Correo Electrónico: licitaciones@amdc.hn con atención a Lic. Alex Elvir Ártica. El registro servirá para retirar los documentos de esta licitación y para enviar la(s) enmienda(s) y/o aclaración(es) que surjan del proceso. Los documentos de esta licitación, estarán disponibles a partir del día viernes 06 de diciembre de 2019, en la citada dirección de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones. No se considerará ningún documento de licitación que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y no se enviarán enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro oficial de participantes. La recepción y apertura de las ofertas se realizará en acto público en la oficina del Despacho Municipal, sita en el plantel de la AMDC ubicada en la colonia 21 de octubre a más tardar el 08 de abril de 2020 a las 10:00 am; hora oficial de la República de Honduras. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán devueltas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de Mantenimiento de la oferta de por lo menos el 2% del precio de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de diciembre de 2019

Nasry Juan Asfura Zablah

Alcalde Municipal del Distrito Central