REDACCIÓN. La actriz estadounidense Amber Heard golpeó y le lanzó ollas y jarrones a su excónyuge, Johnny Depp.

Lo anterior se reveló en una grabación que reveló el diario inglés Daily Mail. El audio revela que Heard le dijo al protagonista de Pirates of the Caribbean que «no podía prometer que no usaría su fuerza otra vez».

Denuncia

En mayo de 2016, Heard presentó una denuncia y pidió una conscuente orden de protección contra Depp porque éste supuestamente la golpeó poco antes de su separación ese mismo año.

En ese entonces, la actriz acompañó su acusación de fotografías donde mostraba el daño físico que supuestamente produjo, a través de golpes, su entonces marido.

Es más, el Washington Post publicó una columna de Heard en la que asegura que sufrió violencia de género y doméstica. Incluso, se atrevió a decir que su exesposo es «una figura pública que representa esos abusos».

El actor, originario de Kentucky, se defendió de la denuncia; dirigió una demanda contra su exesposa por difamación. Exigió una compensación de 50 millones de dólares.

Heard ¿hipócrita?

Después de ese altercado, Johnny Depp sostuvo que, aunque la actriz es una embajadora de un movimiento contra la violencia hacia las damas, ella es una maltratante.

Para comprobar la veracidad de sus palabras, Depp adjuntó imágenes donde se evidencia su rostro golpeado y un dedo herido, que asegura fue producto de distintas peleas en su relación matrimonial con Heard.

Ahora, la información de voz que se difundió daría, al menos parcialmente, la razón al actor de 56 años.

La fuente que divulgó los audios de primera mano desveló que, según fuentes, existen más grabaciones que pondrían a Heard en una situación más complicada por admitir sus acciones.

Las frases de la actriz, grabadas en el material auditivo, fueron vertidas durante unas terapias a las que asistieron en 2015.