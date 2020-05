Amado Guevara revela los errores de la directiva de la Fenafuth

Amado Guevara, exseleccionado hondureño y eterno capitán del Fútbol Club Motagua, habló en entrevista por via Zoom con su compatriota Copán Álvarez para la cadena de Telemundo, donde actualmente labora el periodista hondureño.

Asimismo, el “Lobo” Guevara, se refirió al momento que pasa con su familia tras el confinamiento por la pandemia del Covid-19.

“Mi familia gracias a Dios todos bien, nosotros aquí cumpliendo con las reglas que nos han puesto, y nuestra familia en Honduras también y confiando en Dios que el tiene el control y pronto pasará”, inició diciendo Amado.

Agregando que: “Antes de comenzar esto (la pandemia), ya pertenezco al staff técnico de Concacaf y también soy embajador; y justamente para estos días en marzo teníamos el torneo preolímpico y lastimosamente lo cancelaron todo. Me mantengo con ellos, haciendo otras actividades aquí; los cursos de entrenador, pero siempre hay conferencias; hay temas que abordar y las invitaciones de algunos equipos. Siempre manteniéndonos en aprendizaje”, cuenta el eterno capitán.

Su paso por el banquillo de Puerto Rico

Copán le consultó sobre la experiencia de dirigir a la selección de Puerto Rico, escuadra de donde fue separado por la directiva.

“Estuve dirigiendo por un año, fue una invitación que me hicieron ellos, fue una experiencia muy buena, la verdad que en lo personal me ayudó mucho. Fue bueno poner en práctica lo que he aprendido. Ustedes sabrán estuve tres años y medio con Pinto de asistente en la selección de Honduras y asimismo en la selección olímpica que fuimos a los Juegos de Rio de Janeiro”,

Y siguió: “Se presentó esta oportunidad y quería ponerlo en práctica aun sabiendo que el reto era muy grande, ya sabiendo los limitantes que la isla tiene; agregándole lo que había pasado con el huracán, pero fue un reto que quise asumir, y sinceramente en lo personal me dejó cosas positivas”, expresó.

Las eliminatorias de Rusia 2018

Por otra parte, Guevara habló acerca del proceso que tuvo junto al técnico colombiano Jorge Luis Pinto, donde no lograron clasificar al Mundial de Rusia 2018.

“Fueron muchos años de aprendizaje, de mucho crecimiento. En lo personal le doy gracias a Dios, porque es mi primera experiencia como asistente ya solo”, comentó, recordando también sus últimas instancias con Motagua: “Con Motagua estuve de asistente jugador; algo complicado pero un reto bonito”, mencionó.

“En esta experiencia muchas cosas, el profe me regaló muchos aprendizajes, y en otras palabras lo que yo le agradezco al profe es que me hay ayudado a quitarme la camisa de jugador, porque eso era difícil, yo a veces quería meterme al entreno, pero él me ayudó”, relató.

¿A qué se le atribuye los fracasos de la selección?

“Vuelve lo mismo, vuelve la improvisación vuelven los problemas, el profe se va, entonces la verdad que en Honduras los procesos que se quedan cortos es por eso, no fue por proceso, no fue por trabajos, fue más por la improvisación de nuestro dirigentes; hablando y con todo respeto”

Anécdota de la clasificación a Sudáfrica 2010

Amado contó una de las anécdotas que le ha dado el fútbol. Esta la vició cuando Honduras clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010 de la mano de Reinaldo Rueda.

“Me tocó estar en la clasificación de dos selecciones que después de mucho tiempo regresaron a mundiales, la de la (sub-) 20 y con la selección mayor y capitaneando las dos. Yo recuerdo que nosotros terminamos nuestro juego, lo ganamos y teníamos un pacto por lo menos los que estábamos jugando; que no nos íbamos a decir nada del juego entre Costa Rica y Estados Unidos, para que no nos sacaran del juego. Al final de juego yo me acuerdo que le pregunto a Carlo Costly, porque lo vi Trieste, cómo quedaron?, ganaron me dice, yo en ese momento me sentí triste, pero me tocó pensar en lo que venía, porque teníamos el repechaje con Uruguay; justamente en ese momento cuando ya volvimos en sí, para reunirnos, me abraza el mismo Costly y Boniek y me dice que gol de Estados Unidos. Yo estaba como no, no puede ser. Se me eriza la piel todavía”, contó Guevara.

