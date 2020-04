Alex López: “Tenemos temor, estamos expuestos a volver a los entrenamientos”

COSTA RICA. – El mediocampista hondureño, Alexander López, actual jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, aseguró estar preocupado, ya que dentro de pronto podrían volver a los trabajaos y reanudar el torneo.

Hasta el momento, el jugador manifestó que entre el 13 y 15 de abril volverán a entrenar para reiniciar la competencia a inicios de mayo jugando a puerta cerrada.

Asimismo, en una entrevista en un programa de HRN aseguró que hasta el momento el y su familia están bien, pero de salir a entrenar podría poner en peligro a su familia.

“Aunque no hay nada concreto, porque se está esperando disminuya la pandemia del coronavirus, pero nosotros tenemos temor, ya que estamos expuestos al volver a los entrenamientos o a los partidos”, Inició diciendo López.

Cabe mencionar que la situación en Costa Rica no es tan compleja, ya que sólo ha habido dos fallecidos por el Covid-19; pero deben seguir las recomendaciones.

“Acá estoy bien, he aprendido a levantarme cuando he caído y poner los pies sobre la tierra en buenos momentos. Me han tratado muy bien, por eso decidí quedarme en el equipo hasta junio; aunque tuve ofertas de Alianza Lima de Perú y Deportes Tolima de Colombia”, mencionó López.

