Alexia, una nueva camarera para tiempos de pandemia

REDACCIÓN. Los ciudadanos de Pamplona, España que se hayan acercado a las terrazas de la plaza del Castillo es posible que hayan coincidido con Alexia.

Se trata de una nueva camarera con visera anticoranavirus para no contagiar y no contagiarse, aunque ella es seguro que no puede enfermar.

Con 1.60 de estatura y 80 kilos de peso, se trata de un humanoide en fase aún de perfeccionamiento que de momento ha despertado el interés y la curiosidad de los clientes del Bar Baviera, ubicado en dicha ciudad.

Alexia lleva las bebidas en una bandeja a través de un camino marcado en el suelo, y el cliente solo tiene que coger cuando llega a su mesa el pedido. Además debe darle a un botón para que retroceda a su puesto.

Alexia, que cuesta entre 4.000 y 8.000 euros o solo 250 euros si se alquila, está preparado para atender cuatro mesas pero su atención no deja de ser un tanto deshumanizada.

Le podría interesar: Conozca 15 datos curiosos de la sensual Marilyn Monroe

Mujer utiliza calzón como tapabocas

Debido a que el personal de una empresa de correos en Ucrania, no atendía a una cliente porque no portaba su respectiva mascarilla contra la COVID-19, esta, en señal de protesta decidió quitarse la ropa interior para usarla como cubreboca.

Al ingresar a la empresa de correos, la mujer decidió hacer fila, pero cuando llegó su turno para recibir atención una de las empleadas le dijo que no podía atenderla porque no cumplía con las medidas de bioseguridad requeridas.

Sin mediar más palabra, la enojada mujer decidió bajarse los pantalones para quitarse la prenda interior, y luego la colocó en su cabeza para cubrir su rostro, simulando una mascarilla.