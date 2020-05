Alex Morgan se convierte en mamá por primera vez

La futbolista estadounidense y campeona del mundo Alex Morgan, compartió con sus seguidores de redes sociales una fotografía de su recién nacida primogénita Charlie Elena Carrasco, a quien también le dedicó un pequeño mensaje.

Tanto Alex como su esposo, el también futbolista mexicoamericano Servando Carrasco; recibieron las felicitaciones de sus compañeros de profesión. Además de algunas celebridades tras dar a conocer la noticia.

Cabe mencionar que Morgan no ha tenido actividad con la Selección de Estados Unidos desde que conquistó junto con sus compatriotas la Copa del Mundo en Francia 2019.

«A las 11:30 de la mañana del 7 de mayo, con un peso de 8 libras y 5 onzas, Charlie Elena Carrasco llegó al mundo», escribió Morgan. «Nos hizo esperar más de lo anticipado; pero debería haber sabido que (ella); lo haría a su manera», publicó la jugadora.

At 1130am on May 7 weighing 8lbs5oz, Charlie Elena Carrasco made her grand entrance into the world. She made us wait longer than expected, but I should have known she would do it her way and her way only. My super moon baby. pic.twitter.com/dDbIXW6INr

— Alex Morgan (@alexmorgan13) May 9, 2020