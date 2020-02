Álex López: «Esto no me volverá a pasar; no soy un pecho frío»

REDACCIÓN. El talentoso volante de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, Álex López, salió expulsado del último clásico ante el Saprissa a los siete minutos de juego.

Razón por la que el mediocentro ha sido duramente criticado por la afición manuda. Sumado a eso, en el campeonato anterior, el 10 rojinegro falló el penal decisivo con que la Liga perdió la final ante el Herediano en su propia cancha.

Dicha situación ha dejado a muchos aficionados resentidos con el catracho. Pero esto, no amedrenta al fino volante de la Selección Nacional. En declaraciones brindadas al diario La Nación de Costa Rica, aseguró que él no es un «pecho frío».

«Sí hay sentimientos que uno no los puede esconder y la verdad que sí he leído varias veces ese tipo de comentarios y sinceramente tampoco los tomo de una manera crítica, porque eso no es criticar el fútbol que yo puedo hacer dentro de la cancha. Pero tampoco lo tomo tan bien, porque jamás soy un pecho frío, cuando estoy dentro de la cancha trato de dar lo mejor, para mí si en un partido no doy una asistencia o no doy un pase gol o no hago lo que me pongo como meta hacer en cada partido, me siento que no cumplí dentro de la cancha», sostuvo el 10.

Álex López: «Lo más fácil era irme»

Asimismo, recordó que después de la final del torneo anterior, para él era muy fácil salir del club y olvidarse de lo que pasó aquella noche del 21 de diciembre de 2019 en la cancha del Alejandro Morera Soto.

«Lo más fácil para mí era haberme ido para otro lado, para no recibir críticas, ni un ambiente hostil. Desde que vine el primer día dije que a mí me gustan los retos, y este para mí es mucho más grande todavía del que tuve desde el primer día que me puse la camisa de Liga Deportiva Alajuelense. Porque ahora tengo una espina por dentro, porque creo que el campeonato va a ser lo único con lo que me voy a poder sentir que pude darlo todo», indicó.

Asimismo, López explicó que no brinda declaraciones a los medios de comunicación por la única razón de que él llegó a Costa Rica para jugar. «Cuando me vaya, podré dar esas entrevistas que todo mundo quiere tener sobre mí», detalló.

Finalmente, el exOlimpia mostró madurez y aseveró que las malas experiencias que ha tenido hasta el momento, le quedarán como anécdotas de las que aprenderá mucho.

«Nunca en mi carrera había estado tres partidos sin jugar por una expulsión. Sé que esta vez va a ser la primera y la última, por lo menos en lo que yo siento, esto va a ser la primera y la última, porque a mí lo que me gusta es jugar y sinceramente estar fuera de la cancha no es agradable», cerró.