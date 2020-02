Alertan a periodistas: Derogan artículos, pero mantienen el bozal y la amenaza

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La eliminación, desde el Poder Legislativo, de los artículos 28 y 153 del Código Penal no sentó bien en el gremio periodístico.

Las muestras desfavorables a la decisión no responden a la supresión de esos artículos, pero sí a que los demás artículos que «coartan la libertad de expresión» se mantendrán vigentes.

Así lo dieron a conocer los máximos representantes del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Asociación de Prensa Hondureña (APH), Dagoberto Rodríguez y Carlos Ortiz respectivamente.

Se llegó al punto de decir que la labor del rubro se está limitando a un «periodismo rosa» y que, si no son escuchados, podrán haber movilizaciones.

Lea también: Código Penal: CN elimina artículos 28 y 153, pero no favorece la libre expresión

Legalidades eliminadas

El primer artículo que se abolió en el Congreso Nacional fue el número 28. Este hablaba de la de la responsabilidad penal que podía llegar al director o al dueño de un medio de comunicación. No obstante, la enmienda no impedirá que afecte a los demás periodistas, que no tienen esas posiciones jerárquicas en los medios.

Asimismo, ya no tendrá validez jurídica el artículo 153, que establecía una vinculación condenatoria a alguien que no participó en un hecho que violentó derechos humanos.

Ahora, la norma dictaría que nada más se supondría responsable a quien ejecutó el hecho y/o quien lo ordenó.

Reacciones

CPH

En virtud de lo anterior, el mandamás de la agrupación de comunicadores, Dagoberto Rodríguez defendió a sus colegas y otras personas que se dedican a la labor de informar.

«La amenaza persiste para el periodista o para la persona que desde cualquier red o medio transmita información que pueda ser considerada una calumnia o difamación contra una persona regular o autoridad pública», analizó.

«La responsabilidad escalonada ya se quitó y es importante, pero siempre queda la espada sobre la cabeza de los periodistas o quien se manifiesta por un medio de difusión», remarcó firmemente.

Además, Rodríguez describió el planteamiento que hicieron ante la cámara legislativa, donde se propuso la abolición de toda la normativa que atenta contra la prensa y la libertad de expresión.

«Presentamos una reforma integral al presidente del Congreso que derogaba los siete artículos pero establecía un nuevo articulado que protegía la libertad de expresión como el derecho al honor y la reputación», explicó.

Y prosiguió a aclarar que aún tienen la esperanza de que, previo a que termine la vacatio legis (período entre la publicación de una norma y su entrada en vigor), los parlamentarios consideren la propuesta.

APH

Por su lado, Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, también mostró su descontento con la situación.

«Estamos muy preocupados por lo que ocurrió anoche. No es que estemos en contra de la reforma a los artículos 28 y 153 pero, ¿qué pasará con los periodistas que estamos en la calle? Prácticamente quedamos en un estado de represión«, denunció.

«Estamos expuestos a hablar nada más de un periodismo rosa, no de divulgación, denuncia o corrupción. Es un mensaje que envía el Congreso para que callemos los actos de corrupción«, sentenció.

Además anunció que se reunirán para hablar del tópico con representantes nacionales de derechos humanos e hizo un llamado a los periodistas para «que estén listos para cualquier movilización que podamos emprender».