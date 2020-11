¡Alerta roja en Honduras! Iota se fortalece y ahora es categoría 2

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El poderoso huracán Iota se fortaleció en las últimas horas y ahora ya es categoría 2, por lo que se espera que traiga vientos potencialmente catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales e impactos de lluvia extrema en América Central, especialmente en Honduras y Nicaragua.

Así lo confirmó la tarde de este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Cabe indicar que Iota, esta madrugada se intensificó hasta convertirse en huracán. Ya este domingo se acerca hacia Nicaragua y Honduras, países azotados hace poco por “Eta”.

Ahora, ambas naciones se alistan para recibir el impacto de lo que en las próximas horas puede llegar a ser un huracán mayor de categoría 4, de acuerdo al NHC de Estados Unidos.

La información que se maneja hasta el momento, es que Iota presenta vientos máximos sostenidos de más 90 millas por hora (155 km/h).

Sin embargo, los meteorólogos del NHC vaticinan que para cuando se acerque a las costas de Nicaragua y el noreste de Honduras, posiblemente la noche del lunes, sea un huracán mayor. Es decir, de grado 3 o más en la escala Saffir-Simpson (de un máximo de 5).

Hurricane #Iota Advisory 10A: Iota Strengthens to a Category 2 Hurricane. Expected to Bring Potentially Catastrophic Winds, Life- Threatening Storm Surge, and Extreme Rainfall Impacts To Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020