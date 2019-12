¡Alerta en Motagua! Denil Maldonado cerca de llegar a la MLS

El defensor de Motagua, Denil Maldonado, podría salir del Fútbol Club Motagua, para llegar a un equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Los rumores de la noticia se difundieron por medio del diario Marca Claro, en donde hacían referencia que una fuente cercana al jugador de 21 años reveló que en la próxima temporada podría llegar al Orlando City.

Denil Omar Maldonado se ha ganado la titularidad con el equipo de Diego Vásquez, mismo que ha destacado y pinta para ser un gran referente de la Selección de Honduras.

Cabe mencionar que Denil también ya ha sido tomado en cuenta por la selección mayor de fútbol, bajo el mando de Fabián Coito. Además ha conquistado cuatro copa con los ‘azules’.

