Alejandro Giammattei: Al Parlacen “Lo reformamos o lo cerramos”

GUATEMALA. -El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei pidió a diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), reformar ese organismo para darle una mejor función.

La petición la hizo durante la Juramentación y Toma de Posesión de la Junta Directiva del Parlamento para el 2019-2020. Esta directiva estará presidida por el ex vicepresidente de la República, Alfonso Fuentes Soria.

Durante su discurso dijo que los diputados tienen la obligación histórica de principiar la reforma al Parlacen. “Esa exigencia que los políticos de toda el área debieron haber escuchado ya una sociedad que quiere ver un Parlamento que nos una, que nos represente pero que también represente una causa común que es algo que nos tiene que obligar a la reforma de este parlamento”.

Según Giammattei, ahora Centroamérica requiere de un órgano político que tienda a resolver los problemas que como región se tienen. “En este momento en el que hay países que creen que levantando muros van a detener la migración, países que creen que desplegando armas van a parar la migración a la que están siendo obligados muchos de nuestros compatriotas centroamericanos por las necesidades no atendidas por los gobiernos históricamente, este es el momento para convertir y levantar en Centroamérica un gran muro de prosperidad, donde la paz pueda ser una realidad”.

Además, indicó que se deben unir esfuerzos para que a través de leyes comunes y más allá de una simple unión aduanera se puedan ver países trabajando por un solo objetivo, el desarrollo humano de los centroamericanos.

Sistema de integración hay que reformarlo: Alejandro Giammattei

“Hoy tenemos una oportunidad histórica que cumplir (…) no descansaremos en el nuevo Gobierno en plantear las reformas al tratado constitutivo del Parlacen. Esto para que constituyamos el Congreso centroamericano que principie a ponerle fin a esa falta de oportunidades en Centroamérica. Muchos de ustedes han visto cómo las recomendaciones que hacen se diluyen en el tiempo en una burocracia sin sentido; un sistema de integración centroamericana que urge también ser reformado. Tenemos que pasar de los dichos a los hechos (…), ya no se puede alimentar el hambre con discursos; hoy tenemos que alimentar con ese alimento, no podemos seguir con que la desnutrición nos gane terreno, no se puede seguir viendo cómo se destruye el medio ambiente, hoy es tiempo hermanos centroamericanos de unirnos en una sola voz, o lo reformamos o lo cerramos, el Parlamento Centroamericano tiene que cambiar para nosotros”, manifestó.

En tanto, el presidente Jimmy Morales, dijo que la integración centroamericana todavía es un anhelo.

“También me gusta la frase sino me gusta lo cerramos, pero que les parece si decimos o funciona o funciona. Lo tenemos que hacer funcionar”, dijo Alejandro Giammattei. Asimismo, mencionó que esto no es para entrar a debate sino para poder construir una idea con otra para no dar pasos de retroceso, sino pasos hacia adelante.

Fuente: La Hora de Guatemala.