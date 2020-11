Alejandra, la niña que durmió sobre un techo por inundaciones, ahora tendrá casa propia

HONDURAS. La pequeña Alejandra y su padre, don José Santos Castellanos, sobrevivieron a las inundaciones de las tormentas tropicales Eta e Iota, pero perdieron absolutamente todo lo que poseían, hasta su humilde vivienda, ubicada en la colonia Cerrito Lindo, del sector Rivera Hernández.

«Aquí es un terreno que estaba abandonado y yo lo agarré para vivir, porque no tenemos dónde», confesó triste don Santos, ante las cámaras del canal HCH. Y Alejandra, de tan solo 9 años, tímida, con mirada cautivadora y cabello desarreglado, contemplaba la desolación de lo que antes fue su hogar.

Lea también: «¿Dónde está mi papá?»: niño damnificado no sabía que su padre se ahogó

«Papi, nos vamos a ahogar»

Don Santos contó que, durante la tres inundaciones ocurridas en Cerrito Lindo, ninguno de los dos pudo evacuar ni una tan sola vez. La pequeña Alejandra decía «Papi, nos vamos a ahorrar», recuerda su progenitor. «‘No, hija, no nos va a pasar nada’, le decía yo», agregó. Se subieron arriba del techo en las tres ocasiones.

Sobrevivieron, sí, pero quedaron literalmente en la calle, con sus pocas pertenencias literalmente a la intemperie e incomunicados por completo, pues don Santos perdió hasta su celular. Sillas de plásticos, camas y vestimentas deterioradas podía verse entre sus humildes bienes.

Otra historia: Marina, la niña con gran corazón que perdió todo por Eta, sueña con ser doctora

¿Y su mamá?

Don Santos contó que hace unos tres años él se divorció de la mamá de Alejandra, «Pero me dejó a la niña porque ella me sigue a mí», dijo. Lamentablemente, no han podido comunicarse con la señora durante todo el mes.

«No tenemos nada, nada, nada. No podemos bañarnos, no tenemos ropa… duele ver a mi hija así», exclamó él con voz solloza.

Por más de 20 días, durmieron encima del techo de su casa, a pesar de que el nivel del agua disminuyó, pues según don José Santos, así no «la llena» no los sorprendería dormidos otra vez.

La situación del padre y su hija trascendió prácticamente de inmediato y cientos de hondureños que presenciaban la transmisión en directo dispusieron en su corazón donar dinero para construirles una vivienda digna.

Una de las presentadoras del canal de televisión dio su número de cuenta, para que la audiencia pudiese donar. Ni los periodistas y mucho menos don Santos y Alejandra se esperaban qué iba a ocurrir.

De repente, su día gris se volvió primavera, los lamentos quedaron atrás y su sueño de tener una casa digna se haría realidad, pues la gente recaudó más de L400,000 para ambos.

Le podría interesar: «Una pesadilla que no quiero repetir»: progreseño cuenta cómo sobrevivió a Eta e Iota

Reacción de padre e hija

Don José y Alejandra quedaron en ‘shock’ cuando conocieron la suma recaudada. «Solo me queda darle gracias al pueblo hondureño», comentó don Santos entre lágrimas de alegría. Y siempre con su timidez característica, Alejandra aseguró sentirse «Bien» y contenta de saber que va a tener «ropa bonita», casa y comida. «Les agradezco mucho», generalizó la pequeña.

Don José Santos y Alejandra fueron llevados a un hotel del centro de San Pedro Sula, en donde permanecen a gusto mientras esperan la construcción y entrega de su vivienda.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn