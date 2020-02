Alcaldía de SPS entrega «rosario» de abusos cometidos por Aguas de San Pedro

SAN PEDTO SULA. -Una comisión conformada por diputados del Congreso Nacional (CN) se reunió este día con colaboradores municipales de la alcaldía sampedrana, quienes informaron sobre el incumplimiento del contrato de Concesiones por parte de la empresa Aguas de San Pedro.

El presidente de la comisión del CN, Rolando Dubón, sobre la reunión y la información dada a conocer, detalló que «recabamos toda la información necesaria en cuanto al incumplimiento en las plantas de tratamiento; cobros excesivos de tarifas, no revisión eficiente de los alcantarillados de aguas negras ni ampliaciones. Sobre esos temas vamos a seguir recabando insumos, y pues ellos nos han hecho unas exposiciones al respecto.

Tendremos que escuchar las otras partes para saber cuáles son las razones de esos incumplimientos. Luego rendiremos el informe respectivo al Congreso Nacional», detalló.

Adelantó, según lo expuesto, «hay incumplimientos. No se han construido las plantas de tratamiento que son fundamentales para el cuidado de la salud de la ciudadanía de San Pedro Sula».

El Contrato

Dubón precisó que la comisión especial fue formada luego que el diputado Edgardo Castro presentará una moción encaminada a hacer una revisión del contrato de concesiones en temas puntuales como la no ejecución de las plantas de tratamiento, una graduación de tarifas no contenidas en el contrato y además cobros excesivos en relación a la tarifas e ineficiente servicio de mantenimiento al sistema de alcantarillado sanitario.

«Como comisión especial nada más nos motiva el hecho de profundizar y si efectivamente hay incumplimientos. Tambien hacer las recomendaciones pertinentes al Congreso Nacional o exponerlos y ver qué medidas se tomarán a otros niveles. La verdad existe un contrato y estos son ley entre las partes, pero si hay incumplimiento algo tendrá que hacerse», reiteró Dubón.

En la reunión también participó el diputado Jaime Villegas, quien aseguró que » hemos solicitado esta audiencia con la alcaldía para asegurarnos que es lo que encierra el contrato de la concesión que se hizo con Aguas de San Pedro, y hemos sido informados de algunas irregularidades que se han estado dando».

Porfirio Díaz, encargado de la Gerencia Municipal Legal de la municipalidad, indicó que «como municipalidad estamos rindiéndoles un informe a la comisión del CN. Además, la documentación que se requiere para una investigación adecuada».

Incumplimientos de Aguas de San Pedro

Recalco que entre los puntos incumplidos destacan la no realización de las plantas de tratamiento. Tambien reportes en el tema del mantenimiento de alcantarillado sanitario; así como incumplimientos al contrato como ser la no entrega de información que se require. La concesionaria, además, no permiten a la alcaldía el ingreso a las instalaciones de esa concesionaria para revisar la calidad del agua y otros insumos que ellos (ASP) deberían de darles.

Otro tema es el reglamento de servicios, el cual contiene una variedad de condiciones que afectan a la ciudadanía.

Agregó que la posición de parte de la alcaldía es entregar toda la información requerida al Congreso Nacional.

La comisión especial nombrada por el Congreso Nacional está conformada por los diputados Rolando Dubón, Jaime Enrique Villegas; Samuel Madrid, Rubén García, Karen Ortega, Junior Burbara, Roberto Munguía, entre otros.

Dato

El 7 de octubre del año 2000 fue suscrito el contrato de Concesiones con Aguas de San Pedro, a 30 años, de los cuales llevan 19 años.

Las tierras para la construcción de las plantas de tratamiento en Rivera Hernández, Cofradía y Chotepe, fueron entregadas a la Concesionaria hace siete años, según la alcaldía.