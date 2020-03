Alcalde de Ocotepeque afirma que hay «hambruna» en su municipio

Honduras. El alcalde de Ocotepeque, en el departamento homónimo, pidió ayuda urgente del gobierno central debido a que en su municipio hay gente padeciendo hambre.

Israel Orlando Aguilar Valdiviezo aseguró que por la falta de trabajo hay escasez, y pidió la bolsa solidaria para «darle a muchas familias que no trabajan y están pasando hambruna».

Dijo que algunas entregas pequeñas de comida las han hecho como acto voluntario , pero no ajusta para toda la población que vive en extrema pobreza.

Respecto a las abarroterías, supermercados y bancos que no están abiertos, aunque la gente necesita abastecerse, aseguró que es por la orden que giró el Gobierno de no permitir «aglomeraciones de más de 20 o 40 personas».

Entre esos beneficiarios, también están los empleados municipales de Banadesa, que también están cerrados a causa del coronavirus (covid-19).

La ciudadanía está pidiendo que se les exonere dos o tres meses los pagos de energía eléctrica. Por lo que el alcalde de Ocotepeque también hizo el llamado al Presidente y sus ministros para que ordenen esa medida, ya que mucha gente no va a recibir salarios.

Por otra parte, sugieren prudencial perdonar los alquileres por el tiempo que dure la cuarentena.

Salidas y entradas en el municipio de Gracias, Lempira, al occidente del país, permanecen cerradas con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19. Así lo informaron las autoridades de la Policía Nacional.

De tal forma que los habitantes no pueden circular a pie ni en carro, ya que el operativo obstaculiza el paso. El alcalde municipal, Javier Antonio Enamorado, confirmó lo antes mencionado y agregó que las acciones son “para fortalecer la prevención, y espera que la población las cumpla”.

“Si no cumplimos las ordenanzas y los toques de queda, es mentira, no vamos a prevenir. Y lo que viene será peor si la población no ayuda”, especificó.

Detalló que están trabajando con la Policía Militar del Orden Público, la Policía Nacional (PN), el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), y otras instituciones.