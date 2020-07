Alba Flores, secretaria de Salud, declara hoy sobre caso «Hospitales Móviles»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, rendirá este jueves declaraciones ante equipos de investigación asignados al caso de la compra irregular de hospitales móviles para atender la emergencia sanitaria por COVID-19.

Según anunció Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público (MP), la entrevista está prevista para las 8:30 de la mañana. El encuentro será dirigido por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).

El escenario será diferente al que sostuvieron los declarantes anteriores. A ellos, se les ordenó, mediante una citatoria, llegar a las instalaciones de la ATIC en Comayagüela. Flores, por su lado, aguarda a que se presenten a interrogarla en la comodidad de su despacho en la sede principal de la secretaría.

Previo a esa participación, la funcionaria compareció vía telefónica ante el noticiero matutino de un canal de televisión local. En primera instancia, negó que Salud tenga algo que ver con la compra de módulos hospitalarios. Alegó que ellos se limitan a preparar solicitudes fundamentadas en procesos técnicos y nada más.

«Cero nervios»

En ese sentido, Flores aseguró que no tiene nervios, enfatizando que esa fue la única participación de la institución que representa en torno a los hospitales móviles: hacer una solicitud de compra «en el marco de la ley».

«Hemos enviado solicitudes a diversos organismos, no solo a INVEST-H (Inversión Estratégica de Honduras). El presupuesto de la Secretaría es escaso y por eso nos vemos en la necesidad de enviar peticiones para las obras de infraestructura, equipamiento, etcétera», manifestó.

Además, sostuvo que esas instituciones tienen más fondos y mecanismos de compra más ágiles que el de Salud, el cual calificó de «bastante burocrático».

Seguido, continuó desmarcándose de responsabilidad y afirmó que Salud «no está en actos que no debe estar»; argumentó su posición en que todas las compras que realizan las hacen en base con un fideicomiso que sostienen con Banco de Occidente.

¿Riflazos a INVEST-H?

Por otro lado, la funcionaria se refirió a las compras de emergencia, denotando un sutil enfoque hacia lo que habría hecho mal INVEST-H. Explicó que el hacer compras de forma directa no exime de cumplir con las normativas regulatorias a los órganos estatales.

«En una emergencia, todas las compras deben de hacerse de manera directa. La norma de presupuesto ya establece cómo es ese proceso», comenzó diciendo.

Y prosiguió: «No es que yo voy y compro algo sin que me den papeles, no lo reviso ni nada. Lo único que hace la compra directa es quitar el espacio de meses que conlleva una licitación pública, pero no evade el cumplimiento de la legislación que el Estado establece».