Alba Flores responsabiliza a INVEST-H por pruebas PCR en mal estado

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A criterio de la ministra de Salud, Alba Flores, es responsabilidad de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) el nuevo escándalo de la compra de 250 pruebas para diagnóstico de COVID-19 que se dañaron.

Ayer, domingo, la doctora Karla Pavón, jefa de Vigilancia y Virología de Salud, admitió que 100 mil pruebas PCR están en mal estado. Horas más tarde, INVEST-H, comprador del cargamento, se pronunció y aclaró que eran más.

Ante este nuevo escandalo, Flores explicó que «no se había dicho nada de las pruebas que se arruinaron porque este es un proceso de investigación del Ministerio Público. La Secretaría de Salud, cuando llegaron las pruebas, advirtió que la temperatura programada en la que debían venir estas pruebas, no estaban correctas».

Asimismo detalló que las pruebas vinieron sin los kits de extracción.

«Se quedó esperando la compra de los kits que también se prometió traerlos, pero han estado cerradas las fronteras y hasta este momento se pueden hacer las pruebas con especialistas en virología molecular», dijo.

Lea también: INVEST-H confirma avería de 250 mil pruebas; culpa a empresa de transporte

La culpa le cae a INVEST-H

Al mismo tiempo, la titular de Salud dijo que las pruebas en mal estado no recae en la institución que ella dirige.

«Sin embargo, sabemos que ya ha hecho por escrito la información verbal y que el problemas se había dado por el transporte, pero que ya se habían hecho los reclamos respectivos para que la Secretaría vuelva a tener estas pruebas».

A renglón seguido Flores, agregó que «este es un tema que está en las manos de INVEST-H, haciendo los reclamos respectivos con su oficina legal. A la Secretaría solo le corresponde que le entreguen el producto en el tiempo justo».

Las pruebas no se arruinaron en las bodegas, asegura

La funcionaria asegura a su vez que las pruebas ya venían en mal estado. «No se arruinaron aquí. Las pruebas llegan con un problema de temperatura, es como cuando llevamos las vacunas y deben ir en un termo con temperatura», apuntó.

En este caso sé que INVEST-H contrató una empresa y el espacio donde se iban a almacenar mientras se entregaban a la Secretaría de Salud; estos productos no han llegado a las bodegas de Salud, aclaró Alba Flores.

«La Secretaría hizo una solicitud y toca recibir el producto y si no llega en las mejores condiciones no se recibe. Entiendo que INVEST-H ya tiene una respuesta positiva».

Continuó especificando que no se trata de pruebas; son complementos de insumos para hacer una prueba laboratorial. Explicó que una prueba tiene una gran cantidad de implementos que son necesarios.

Ministra de Salud solo contabiliza 100 mil pruebas

Ademas dijo que solo se han recibido 100 mil y por ahora ella misma desconoce el paradero de las otras 150 mil.

«Aún no sabemos nada de las otras ciento cincuenta mil, porque no sabemos si INVEST-H no las ha agilizado por algún otro problema de temperatura y por eso se ha contratado a expertos para que revisen las cien mil. Pues estas venían sin kit de extracción», concluyó la funcionaria.

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn