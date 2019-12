TEGUCIGALPA, HONDURAS. Dos internos perdieron la vida de forma violenta la tarde noche de este martes durante un supuesto amotinamiento originado en el Centro de Corrección de Menores “Renacer” de Tegucigalpa.

Preliminarmente, se informó que habría cuatro muertos y varios heridos que los trasladaron al Hospital Escuela y Materno Infantil respectivamente. Sin embargo, las autoridades confirmaron la muerte de dos de los reclusos. Y otros dos que resultaron gravemente heridos

Los dos menores de edad fallecidos no soportaron las fuertes heridas de arma blanca que les propinaron mayormente en su cabeza. Estos murieron al ingresar a la emergencia del HE en la paila de un carro tipo pick up.

Julieth Echavarria, vocera del HE detalló que las dos personas fallecidas no las pudieron identificar porque no portaban documentos personales.

Mientras que los dos jóvenes que ingresaron heridos responden a los nombres de José Luis Cerrato, y José Luis Sánchez.

Echeverria Indicó que el estado de salud de los heridos es estable y que se encontraban consientes.

Igualmente, explicó que los dos jóvenes presentaban politraumatismo mayormente en su cabeza por lo que son evaluados por los especialistas.

Lea también: Muere reo herido tras amotinamiento en la cárcel de El Porvenir

Reyerta se originó cuando menores eran trasladados a sus módulos para dormir

De acuerdo a lo que se informó la reyerta en «Renacer» se originó cuando eran trasladados a sus módulos para dormir.

Hasta el momento, se dio a conocer que los menores de edad comenzaron a pelearse entre sí.

Según información de las autoridades del centro «Renacer», la revuelta se reportó entre presuntos integrantes de la Pandilla Barrio 18 y paisas. Aunque se desconocen los motivos que la provocaron.

Durante el enfrentamiento intervinieron varios elementos de la seguridad de Renaciendo. Sin embargo, los internos se atacaron brutalmente.

Extraoficialmente, se dio a conocer que dentro del centro de menores estaba otro interno sin vida. Por lo que personal de Medicina Forense se desplazó hasta dicho lugar hacer el levantamiento cadavérico correspondiente.

Se debe precisar que aún se espera que las autoridades correspondientes confirmen dicha información.

Felipe Morales, titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), detalló que «Los muertos y heridos purgaban distintas penas en el centro correccional».

Cabe recalcare que a los jóvenes malheridos los trasladaron de emergencia hasta el Hospital Escuela a eso de las 6:30 de la tarde. No obstante, dos perecieron segundos antes de ingresar al máximo centro asistencial. Los menores llegaron en la paila de un carro tipo pick-up que quedó ensangrentada.

Le puede interesar: Autoridades recapturan a reo que escapó en bote de basura

Familiares provocaron disturbios para ingresar al HE

Medios locales constaron que las víctimas presentan heridas de armas cortopunzantes. Y parte de sus rostros quedaron desfigurados.

Ante la noticia, decenas de familiares llegaron hasta el Hospital Escuela para exigir saber quiénes eran los fallecidos y heridos.

Como los guardias de seguridad no los dejaban ingresar, varias mujeres forzaron los portones, provocando un disturbio.

Una de las mujer que ingresó al HE, identificó a uno de los fallecidos como Harrison Arambú quien tenía tres meses de estar recluido en «Renacer».

La fémina quien alegó ser madre del joven, comentó que las autoridades acusaban a su hijo de extorsión.