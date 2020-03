Honduras. Trasciende que al menos 10 personas resultaron heridas tras el accidente de un autobús de Catul en el barrio Medina de San Pedro Sula.

Esta mañana, el conductor de un «rapidito» perdió el control en ese populoso barrio y se volcó. Por ende, el impacto fuerte lo recibieron los pasajeros.

Hasta el momento, no se conoce si el motorista viajaba por su ruta a exceso de velocidad o hubo otro participante en el percance vial.

Hasta el sitio llegaron paramédicos, quiénes ayudaron a los ciudadanos y luego los trasladaron a centros hospitalarios.

Hay que detallar, que algunos de los heridos iban en estado grave de salud, pero no hay más detalles al respecto. Mientras que a la unidad le falta una llanta, y tiene otros daños.

Es muy importante indicar, que la ciudadanía se sigue quejando porque los conductores de transporte público, sobre todo aurobuses, manejan como «locos».

Además, no respetan aceras, pelean rutas, se meten entre carriles quitándole la vía a otros choferes, entre otras situaciones que se dan a cada día.

Además del autobús de Catul, otro accidente vial se registró este día en el barrio La Roca, municipio de Puerto Cortés, cuando el conductor de una volqueta perdió el control y chocó contra una pequeña casa al lado de la carretera, destruyéndola parcialmente.

Afortunadamente, ninguno de los habitantes de la vivienda resultó herido. Sin embargo, Edwin Josué Guzman, motorista de la pesada unidad, sí sufrió varios golpes, al punto que debió trasladarse en ambulancia hacia un centro asistencial.

Poco después del accidente, la propietaria de la casa brindó declaraciones a un medio de comunicación local, y mencionó que, al momento del percance, ella se encontraba bañándose, por lo que «no sé» cómo ocurrió todo.

De igual manera, la mujer, un poco asustada, declaró que sus tres hijos estaban jugando en la parte de atrás de la casa, y por esa razón no hubo víctimas mortales que lamentar. «Si no, me los mata», dijo la madre.

Dueño de volqueta se hará responsable

Por otro lado, se debe mencionar que hasta el lugar de accidente llegó José Hernández, propietario de la unidad de carga que provocó el accidente. En ese sentido, dijo que él se haría responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

«Sí, yo me hago responsable. Gracias a Dios nadie resultó grave. Yo me haré responsable», reiteró el ciudadano.