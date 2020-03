¿Al Marathón? En balanza la renovación de Alejandro Reyes con Olimpia

TEGUCIGALPA.- El seleccionado nacional sub-23 y jugador del Olimpia, José Alejandro Reyes compartió con la prensa en la previa del entrenamiento de los merengues.

Y es que su inactividad es una gran incógnita para el fútbol nacional, ya que con las actuaciones que tuvo en sus inicios con el Olimpia le validaron para formar parte de convocatorias de Selección Nacional; con la cual, logró hacer historia en los Panamericanos de Lima 2019.

¿Porqué Alejandro Reyes no ve minutos con el conjunto de Pedro Troglio?

El estratega tiene varias opciones en cada estructura de la plantilla olimpista, por lo que ganarse un puesto en el 11 titular es una competencia diaria.

Y a pesar de no contar con minutos, el juvenil hondureño lo toma como un reto, Olimpia es de momento el equipo a defender con su juego, pero en un futuro próximo, no hay nada «concreto».

«Yo estoy listo para cuando me den los minutos. Mi situación con el equipo siempre está latente, todavía no hay algo establecido, pero siempre está ahí. Con el presidente cada vez que me mira tocamos ciertos temas, pero no hay nada concreto».

Uno de los motivos de no tener algo seguro es por los constantes compromisos tanto de Liga Nacional, como los de Concachampions que tienen los albos; impidiéndole a los directivos sentarse y negociar con Reyes.

«El equipo está pasando por momentos de juegos miércoles y domingo y no ha habido chance, ni tiempo de sentarse para hablar, de ver cómo está la cosa».

Si embargo, para Reyes es algo «desesperante», pero trabaja para siempre estar listo ante un llamado: «A todo jugador el estar parado le desespera, pero trato de manejarlo con la mayor calma posible, trato de trabajar al cien aunque sepa que voy a jugar o no, porque si me meten cinco minutos tengo que estar preparado».

El eco de Alejandro Reyes en la «cueva del verde»

Lo cierto es, que la inactividad de José Alejandro Reyes ha puesto a pensar a varios equipos de Liga Nacional, esto, para preguntar sobre los servicios del «héroe panamericano».

Entre los equipos que más ha estado con expectativas, es el Marathón de Héctor Vargas; y fuentes confiables al club han señalado algunos acercamientos con allegados del jugador olimpista.

