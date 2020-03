Al lado de un cadáver carbonizado, en Cofradía, dejan mensaje a la Policía

CORTÉS, HONDURAS. Al lado del cadáver carbonizado de un hombre que supuestamente mató a un anciano, supuestos ciudadanos comunes de la colonia 10 de Septiembre, del sector Brisas del Valle, Cofradía, dejaron un mensaje escrito a los elementos de la Policía de esa zona.

“Pedimos a la Policía que estos basuras (delincuentes) no se coman a nuestro país, que no los apresen, porque solo a engordarse van al presidio«, es lo que decía una parte del escrtio.

A su vez, los emisarios del mensaje exigieron a las autoridades que les entregaran a tres sujetos que los agentes de la Policía detuvieron días atrás, por ser sospechosos de la muerte del señor José Héctor Suárez, de 89, quien murió a disparos el pasado lunes 23 de marzo dentro de su pulpería.

Aunque no se puede confirmar, se presume que las personas que escribieron la nota quieren que la Policía deje en libertad a esos tres presuntos malvivientes para, de esta forma, hacer justicia por su propia mano.

«Este mensaje es para los mata mujeres, violadores, extorsionadores. También cuidemos a nuestros adultos mayores. Que descanse en paz el abuelo de Honduras”, se lee a continuación.

Imposible identificar cadáver carbonizado

En cuanto al hallazgo del cuerpo carbonizado, la Policía señaló que no se pudo conocer la identidad del occiso debido a que este no portada documentos personales. Por esa razón, ingresó a la morgue de San Pedro Sula como desconocido. No obstante, se presume que el fallecido tenía alrededor de 24 y 26 años de edad.