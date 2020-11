AHIBA: Hay desinterés de Mipymes para reestructurar deudas; «absoluta farsa», responden

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) y la Federación de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes), están actualmente confrontados por el plan de reestructuración y reactivación de estas empresas.

La directora ejecutiva de la AHIBA, María Lidia Solano, dijo que hay «poco interés» de las Mipymes en reestructurar sus deudas con el sistema bancario del país.

Sin embargo, el presidente de las (Mipymes), José Luis Castañeda, aseguró que este convenio entre AHIBA y el Poder Ejecutivo es una «absoluta farsa».

Solano invitó a las Mipymes a avocarse a los bancos para aprovechar el plan de reestructuración, que les brinda periodos de gracia de más de 5 años.

«Queremos invitar a los micro, pequeños y medianos empresarios, nosotros (los bancos) hemos estado abiertos siempre. Acérquense porque ahí está el plan de reestructuración, no se les exige que paguen los intereses inmediatamente, se les pone los intereses en un préstamos por separado, se pueden dar periodos de gracia con plazos de más de 5 años«, expresó Solano.

Pero por otro lado, el representante de las Mipymes, explicó que han ido personalmente y que nadie está aplicando las medidas acordadas en el convenio.

«No ha cambiado absolutamente nada, es una farsa. La banca no está ofreciendo ninguna solución al micro, pequeño y mediano empresario, por eso dejamos de ir», aseguró.

«Personalmente he llevado Mipymes que califican con todo para tratar de consolidar su deuda e incrementar los periodos de pago, y no ha sido posible. Llevamos a una Mipyme que estaba proponiendo una garantía valorizada en 15 millones de lempiras y le dijeron que no están dispuestos a entregarle un alivio«, detalló.

Opiniones opuestas

La directora de AHIBA afirma que se están dando muchas «facilidades» y por eso les sorprende la poca afluencia de clientes aprovechando la oportunidad.

De 80 mil clientes, solo un 15% se ha acercado a los bancos para hacer una restructuración a sus deudas, apuntan desde AHIBA.

Por otro lado, el representante de las Mipymes siente que ha sido «otra falacia, otra promesa incumplida«.

«No hay en este momento alivio de deuda del sistema financiero nacional. El plan no está funcionando y lo advertimos, mientras no sea ley nadie va a cumplir eso», señaló.

Cabe recordar, que el plan de alivio de deuda se derivó a causa de los efectos en la economía, que causó la pandemia del COVID-19. Esto, a fin de readecuar los compromisos bancarios de aquellos rubros afectados por el confinamiento.

