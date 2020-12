“Hemos vivido pobremente, pero no como hasta hoy”, relata afectado por Eta e Iota

CORTÉS, HONDURAS. El 2020 ha sido un año difícil para todos los hondureños. La crisis económica se vive en la mayoría de hogares, pues la pandemia marcó las fianzas; sin embargo, las tormentas tropicales Eta e Iota, dieron la estocada final.

Honduras, un país relativamente pobre, ha sido azotado por tres emergencias simultáneamente. Y, es que desde que se decretó el confinamiento por prevención de la COVID-19, se veía venir la caída económica.

No obstante, nadie contaba con los estragos que causarían los fenómenos climáticos, que dejaron a miles de hondureños, embargados en la pobreza y la desilusión de no tener ni siquiera una silla donde sentarse a descansar.

Eta e Iota, dejaron más pobreza

Don José, residente de el sector de Crowley en el municipio de San Manuel en el departamento de Cortés, explicó a un medio local, que nunca antes, habían padecido una crisis económica como la actual.

«Nosotros aquí hemos vivido. Hemos vivido pobremente, pero no como estamos ahora», dijo. Además lamentó que «no tenemos dinero, no tenemos trabajo, no tenemos esperanza de nada».

Pide ayuda para su hijo

La situación de don José está más agravada aún, y su preocupación es evidente. Tiene un hijo fracturado, no tiene donde vivir; no obstante, el peor problema es, que su hijo no ha sido atendido por ningún médico.

Don José, no tiene recursos, no ha recibido ningún tipo de ayuda y la lesión de su hijo requiere con urgencia de atención médica; incluso, podría necesitar algún equipo médico como tornillo o pines, según explicó el afectado.

Sin embargo, solo ostenta la esperanza de que una mano amiga ayude a la familia, pues no tienen más que un hogar cubierto de lodo, agua y para empeorar el mal momento de los afectados, deben tolerar el mal olor que impera en la zona, debido a la cantidad de animales muertos; y que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna autoridad.

