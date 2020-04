Aeropuertos de Honduras seguirán cerrados; solo el Villeda Morales operará

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) informó que los aeropuertos de Honduras continuarán cerrados por la crisis de COVID-19 y la única excepción es el Ramón Villeda Morales en La Lima, Cortés.

Según lo explicado por las autoridades de AHAC, esta decisión se toma en respuesta del toque de queda absoluto decretado por el Gobierno; el cual se amplió el 19 de abril en Consejo de Ministros.

En ese sentido, el Aeropuerto Internacional Toncontín ubicado en la capital seguirá con sus pistas cerradas hasta nueva orden; la terminal aérea de Golosón en La Ceiba también estará sin funcionamiento.

Y a pesar de no contar con un solo caso de COVID-19 en Roatán, su aeropuerto Juan Manuel Gálvez, también se mantendrá cerrado.

Villeda Morales: Vuelos humanitarios y de carga

Mientras los demás aeropuertos están cerrados, el Ramón Villeda Morales de La Lima estará en servicio de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. No obstante, solo recibirá vuelos de carga regular y no regular de empresas nacionales y extranjeras.

Lo cual significa que seguirá cerrado para vuelos comerciales.

Hay que mencionar que en esta terminal se estará atendiendo el tránsito de operaciones humanitarias y donaciones que traigan equipo médico hospitalario para la atención de la emergencia por COVID-19.

En ese sentido, con 24 horas de antelación los vuelos que traigan insumos y material deberán solicitar la autorización del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

La Secretaría de Turismo o de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional tendrán que otorgar con 24 horas de anticipación los permisos para operaciones humanitarias.

Estas deben ser con la finalidad de transportar pasajeros afectados por COVID-19.

