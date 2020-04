Advierten los efectos de falsos negativos en pruebas de Covid-19

REDACCIÓN. Un estudio publicado por Mayo Clinic , dedicada a la investigación y educación médica, advierte el riesgo de confiar excesivamente en la prueba de la Covid-19 para tomar decisiones respecto a los pacientes y la salud pública.

En el documento se pide a los proveedores y funcionarios de la salud pública entender los límites de estos análisis; y, entonces, les insta a que no pasen por alto el impacto que pueden tener los resultados falsos sobre la atenuación de Covid-19.

“Hasta el momento en la literatura médica no se tiene claro el nivel de sensibilidad de la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR, por sus siglas en inglés) ni el rendimiento general de las características del análisis”, se menciona en el escrito.

Ante este panorama, Priya Sampathkumar, especialista en enfermedades infecciosas de esta institución, declaró que algunos funcionarios de la salud pública anticipan una “segunda ola menos visible de infección” a causa de aquellas personas que obtuvieron resultados falsos negativos en estos exámenes.

Anticipan una segunda ola menos visible de COVID-19

“La prueba de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa es más útil cuando muestra un resultado positivo; pero, es menos productiva para descartar la Covid-19”, agregó la doctora.

La galena, también apunta que un resultado negativo no siempre significa que la persona no tiene la enfermedad. Por ello, hay que considerar esos resultados dentro del contexto de las características del paciente y de su exposición al virus.

