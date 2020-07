Adolfo Facusse niega ser representante legal de SDI Global en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El representante de la empresa SDI Global LLC, Michael Murphy, aseguró este lunes que “luego de enterarse que Axel López es un ladrón” contrató a una empresa y a un representante local en Honduras, que, en este caso es el cónsul de Turquía, Adolfo Facussé.

Sin embargo, Adolfo Facussé negó esa versión y dijo que simplemente sirvió como un contacto de esa compañía en el país.

A través de medios locales, Murphy manifestó que el señor López es un fraude pues no tiene ninguna fábrica para el ensamblaje de Hospitales Móviles.

“Sabemos la necesidad de los hospitales en Honduras para tratar a sus habitantes. Por eso, a través de Adolfo Facussé se mantienen conversaciones con el Ministerio de Salud”, afirmó.

Cabe indicar que la compañía turca, SDI Global LLC, desde días atrás denunció que la compra de hospitales móviles conllevó un fraude y una estafa contra ellos. Al igual, contra el Estado de Honduras.

Sobre su contratación como representante de SDI Global LLC, Adolfo Facussé manifestó que esa versión no es cierta.

“Lo que sucedió es que la compra de siete hospitales por 48 millones de dólares trascendió al mundo gracias a un reportaje que hizo un periodista hondureño, Juan Suazo, de El Pulso.hn. Y, eso salió al exterior y la compañía SDI Global que es la mayor fabricante de hospitales móviles en el mundo, inmediatamente vio la noticia y se encontró con que la compañía de Axel López le pidió una cotización y le mandaron en una factura proforma”, contextualizó Facussé.

Axel López quitó el nombre a SDI global

A renglón seguido, dijo que lo que sucedió es que el señor Axel López, le quitó el nombre a SDI Global en el logo y le puso el nombre de su compañía Hospitalesmoviles.com.

“Ahí se le olvido borrar los números de registros de SDI como miembro de empresas que cotizan a los países europeos. Entonces no hallaban a quién preguntarle cuál era la historia aquí. Entiendo que el cónsul de Honduras en Turquía, les dijo que debían ponerse en contacto conmigo que era la contraparte cónsul de Turquía en Honduras. Entonces me llamaron de esa compañía para pedirme que, por favor, como cónsul de Turquía, no como su representante legal, les hiciera el favor de entregar al ministro de Salud una nota de ellos, donde denunciaban el plagio que fueron objeto por ese señor Axel López”, aseveró el expresidente de la ANDI.

De igual forma, expresó que él habló con la ministra de Salud y que la reacción de ella era que lamentaba lo ocurrido. Le aclaró que Salud no era la encargada de las compras de la pandemia.

“Esa era función de INVEST-H, pero que ella (Ministra de Salud) informaría sobre ello para que las autoridades hicieran lo correspondiente. Pero el Gobierno de Honduras quedó advertido que López era un estafador. Según entiendo, ya ha sido objeto de denuncias ante la FBI en Estados Unidos y ante las autoridades en Turquía”, señaló.

Adolfo Facussé: “Yo ya estoy viejo para los negocios”

Consultado sobre si él (Adolfo Facusse) ¿pretendía hacer negocios con esa empresa en el país?, el entrevistado contestó: “Yo ya estoy viejo y retirado desde hace tiempo de los negocios. No quiero tener preocupaciones de nada, estoy tranquilo en mi casa, cuidando a mi familia. Tengo ocho hijos regados por todo el mundo y paso hablando con ellos, pero yo ya no soy hombre de negocios”, aseveró.

«En varias ocasiones he dicho que si resulta que López es un estafador y le dimos 48 millones de dólares en anticipo, ese fue un error mayúsculo que cometió Invest-H. Ese dinero lo depositaron a la cuenta número tal en un banco de Orlando Florida. Entonces, si Honduras se comunica con el FBI, esa institución le puede dar información, que seguramente ya tienen. De cuánto se depositó que fue de 47.4 millones, en qué fecha y si ese dinero permanece ahí o si se transfirió a otras cuentas.

Honduras ya había recibido advertencia sobre Axel López

Para finalizar, Facussé, dijo que su trabajo es como cónsul honorario de la República de Turquía. Y que una de sus responsabilidades, es velar que las empresas turcas no las «maltraten» en Honduras.

“Esta empresa SDI Globlal, con sucursal en Turquía me llamaron a mí como cónsul para pedirme el favor de hacerle llegar al gobierno de Honduras la denuncia. Ellos me dijeron que mandaron esa información al embajador de Honduras en Alemania pero que no vieron acción alguna por parte del Gobierno.

Agregó: «Es decir, que la información que le di a la titular de Salud, ya la habían mandado ellos al Gobierno de Honduras. La remitieron a través de la Cancillería por medio del embajador de Honduras en Berlín. También habría que injerir por qué la Cancillería ha mantenido la información reservada. Cancillería recibió una denuncia donde se les advertía no hacer negocios con Axel López porque era un estafador y se adjuntaron las pruebas”, concluyó.